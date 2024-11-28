假扮葬儀公會主任幫賣生基位、靈骨塔 男詐5老者遭訴
男子邱柏瑋於去年6月至今年4月間，假扮為台北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者，吹噓可幫忙轉賣，再以支付保證金、代書費、公證費、律師費或稅金等各項費用，共詐騙近54萬元，新北地檢署依詐欺取財及偽造文書等罪將他起訴。
檢察官論罪時，認為他早自2018年起，就屢屢對類似的年長者以靈骨塔、生前契約等詐術騙錢，顯見是蓄意謀劃、反覆實施，惡性甚高，因此建請法院從重量刑。
起訴指出，邱男自去年6月起，便分別對呂姓、李姓、廖姓、林姓共5名被害人，佯稱自己主任身分，甚至偽造台北市葬儀商業同業公會的識別證取信於人。邱男手法千篇一律，均表示可代為處理，或幫忙找買家接手被害人手中的生機位或靈骨塔。
待被害人信以為真，邱男便表示已經找到買家，但交易前要先支付上述各種費用，收到錢後還會交給被害人偽造的殯葬商業公會收款證明，隨即人間蒸發失去聯絡，被害人這才驚覺受騙紛紛報警。
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