快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

假扮葬儀公會主任幫賣生基位、靈骨塔 男詐5老者遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子邱柏瑋於去年6月至今年4月間，假扮為台北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者，吹噓可幫忙轉賣，再以支付保證金、代書費、公證費、律師費或稅金等各項費用，共詐騙近54萬元，新北地檢署依詐欺取財及偽造文書等罪將他起訴。

檢察官論罪時，認為他早自2018年起，就屢屢對類似的年長者以靈骨塔、生前契約等詐術騙錢，顯見是蓄意謀劃、反覆實施，惡性甚高，因此建請法院從重量刑。

起訴指出，邱男自去年6月起，便分別對呂姓、李姓、廖姓、林姓共5名被害人，佯稱自己主任身分，甚至偽造台北市葬儀商業同業公會的識別證取信於人。邱男手法千篇一律，均表示可代為處理，或幫忙找買家接手被害人手中的生機位或靈骨塔。

待被害人信以為真，邱男便表示已經找到買家，但交易前要先支付上述各種費用，收到錢後還會交給被害人偽造的殯葬商業公會收款證明，隨即人間蒸發失去聯絡，被害人這才驚覺受騙紛紛報警。

男子邱柏瑋假扮為北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者詐騙近54萬元，新北地檢署依詐欺取財及偽造文書等罪將他起訴。圖/聯合報系資料照片
男子邱柏瑋假扮為北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者詐騙近54萬元，新北地檢署依詐欺取財及偽造文書等罪將他起訴。圖/聯合報系資料照片

主任 北市 靈骨塔

延伸閱讀

穿白袍在台大兒童醫院假扮醫生 她偷查別人病史起訴

名模Akemi前經紀人涉詐遭訴 演唱會門票、投資模特兒拍攝…都是假的

公庫通家庫、低薪高報 新北市議員林銘仁涉貪助理費遭訴

曾讚陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙關6年、偽造文書也定讞

相關新聞

台74線追撞緩撞車 白色轎車擊落「蠍子車」、車頭撞爛

台74線中彰快速道路烏日段今天近中午有白色轎車追撞緩撞車車禍，施姓男子駕駛白色轎車，疑未注意前方有俗稱「蠍子車」的緩撞車...

台南凌晨兩機車對撞...一車騰空轉兩圈 2騎士噴飛倒地送醫

台南市北區開元路段今晨零時許發生一起兩機車車禍，27歲邱姓男子騎機車不明原因跨越開元路雙黃線，行駛至對向車道，與對向直行...

台中大里16歲少女遭3同事掌摑滿臉傷？ 警鎖定3人追查

台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷，造成口腔、...

假扮葬儀公會主任幫賣生基位、靈骨塔 男詐5老者遭訴

男子邱柏瑋於去年6月至今年4月間，假扮為台北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者，吹噓可幫...

台中東勢市區白天發現男子陳屍橋下 警方查出身分釐清案情

台中市東勢區市區，白天有人發現60歲余姓男子陳屍在義渡橋下、石角溪河道旁。東勢分局獲報派遣警力及通知消防隊到場，男子左前...

偽造車牌氾濫 嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌

刑事警察局偵查第四大隊接獲民眾檢舉，網路社群、網拍賣場有「販售偽造車牌」，警方追查，發現32歲黃姓男子與大陸廠商合作，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。