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台中大里16歲少女遭3同事掌摑滿臉傷？ 警鎖定3人追查
台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷，造成口腔、右肩、左臀等部位挫傷，送醫後無礙，警方鎖定3嫌追緝中。
據了解，這名少女在派遣公司工作，才剛入職約1周，事發詳情尚待警方帶回3嫌後釐清。
台中市警察局霧峰分局仁化派出所所長林承亞表示，今天上午9時許接獲110報案，有一名少女向超商求救，警方派員到場，這名少女表示身體不舒服，由警方協請救護車將少女送醫院治療。
警方初步查出，這名少女在人力派遣公司上班，在員工宿舍休息期間遭同事以手掌搧打等方式造成口腔、牙齒、右肩、左臀等部位挫傷，經就醫治療後無礙，並由少女的媽媽陪同到派出所報案製作筆錄，霧峰警分局成立專案小組並鎖定1女2男，派員前往查緝中。
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