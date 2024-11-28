快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里16歲少女遭3同事掌摑滿臉傷？ 警鎖定3人追查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷。示意圖／本報資料照
台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷。示意圖／本報資料照
台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷，造成口腔、右肩、左臀等部位挫傷，送醫後無礙，警方鎖定3嫌追緝中。

據了解，這名少女在派遣公司工作，才剛入職約1周，事發詳情尚待警方帶回3嫌後釐清。

台中市警察局霧峰分局仁化派出所所長林承亞表示，今天上午9時許接獲110報案，有一名少女向超商求救，警方派員到場，這名少女表示身體不舒服，由警方協請救護車將少女送醫院治療。

警方初步查出，這名少女在人力派遣公司上班，在員工宿舍休息期間遭同事以手掌搧打等方式造成口腔、牙齒、右肩、左臀等部位挫傷，經就醫治療後無礙，並由少女的媽媽陪同到派出所報案製作筆錄，霧峰警分局成立專案小組並鎖定1女2男，派員前往查緝中。

人力 同事 超商

延伸閱讀

高雄少女落軌遭火車撞死 家屬怒告司機、站務員結果出爐

悲！14歲少女誤上狼車 遭3男性侵到清晨慘了…調查揭恐怖內情

板橋某國中驚傳學生墜樓 14歲少女7樓墜下傷重不治

少女遇月事…除毛師提供衛生棉條 母親急阻「她還是高中生」

相關新聞

台74線追撞緩撞車 白色轎車擊落「蠍子車」、車頭撞爛

台74線中彰快速道路烏日段今天近中午有白色轎車追撞緩撞車車禍，施姓男子駕駛白色轎車，疑未注意前方有俗稱「蠍子車」的緩撞車...

台南凌晨兩機車對撞...一車騰空轉兩圈 2騎士噴飛倒地送醫

台南市北區開元路段今晨零時許發生一起兩機車車禍，27歲邱姓男子騎機車不明原因跨越開元路雙黃線，行駛至對向車道，與對向直行...

台中大里16歲少女遭3同事掌摑滿臉傷？ 警鎖定3人追查

台中大里一家人力派遣公司上班的一名16歲少女，今天上午跑到超商求救，表示她在員工宿舍休息時遭3名同事掌摑受傷，造成口腔、...

假扮葬儀公會主任幫賣生基位、靈骨塔 男詐5老者遭訴

男子邱柏瑋於去年6月至今年4月間，假扮為台北市葬儀商業同業公會主任，向5位先前投資生基位、靈骨塔被套牢的年長者，吹噓可幫...

台中東勢市區白天發現男子陳屍橋下 警方查出身分釐清案情

台中市東勢區市區，白天有人發現60歲余姓男子陳屍在義渡橋下、石角溪河道旁。東勢分局獲報派遣警力及通知消防隊到場，男子左前...

偽造車牌氾濫 嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌

刑事警察局偵查第四大隊接獲民眾檢舉，網路社群、網拍賣場有「販售偽造車牌」，警方追查，發現32歲黃姓男子與大陸廠商合作，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。