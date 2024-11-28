偽造車牌氾濫 嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌
刑事警察局偵查第四大隊接獲民眾檢舉，網路社群、網拍賣場有「販售偽造車牌」，警方追查，發現32歲黃姓男子與大陸廠商合作，對外販售偽造車牌，今年8月起至今，三個月售出兩百面假車牌，獲利20萬元；警方9到10月間循線逮捕黃姓男子及7名買家，警訊後依違反偽造特種文書、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。
警方指出，黃嫌過去因酒駕吊牌，向大陸廠商購買偽造車牌，發現車牌品質仿真度高， 他一試成主顧，竟與大陸廠商合作，利用國內社群、網拍平台收取偽造車牌訂單，以每面新台幣6000至8000元價格不等販售，以人頭帳戶收取贓款，再利用大陸地區第三方支付平台轉帳車牌製造商下單。
警方調查，偽造車牌分散在全國各縣市，刑事局偵四大隊與台北市、台中市、新竹市、雲林縣及高雄市警察局，成立專案小組進行追查。
專案小組查扣26面偽造車牌，其中14面由30歲楊姓男子訂購，楊嫌經營中古車行，由於一家中古車商只能申請一組臨時車牌，讓客戶試車、驗車，楊嫌購買12面「偽造臨時牌」，懸掛車輛，讓旗下業務、客戶試車及驗車。
專案小組9、10月，持搜索票前往黃嫌住處及楊嫌中古車行搜索，並以「即時通報」機制，在懸掛偽造車牌車輛行駛道路時，即時通報轄區警察局臨檢、攔查。全案共計查獲楊、黃等8名犯嫌，並當場查扣26面車牌、棒球棍1支、贓款6萬元、手機3支等贓證物。
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