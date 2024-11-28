經點鈔機少2萬？婦控存款錢不見 郵局調監視器警釐調查

基隆市林姓婦人26日下午3點多到愛三路郵局存款，她今天到市政府指控，當時存款12萬9千元，她分兩次交給行員，但經點鈔機點了之後變成10萬9千，短少2萬不翼而飛。郵局表示，當天僅收到10萬9千，監視器拍下影片可為證，並無可疑之處。警方受理已調查釐清。

林姓婦人今天下午到基隆市政府投訴，她在26下午3點多到愛三路郵局存款，手拿前一天已先在家填好存款金額12萬9千元的存款單，她分兩次拿錢給行員，一次是10萬，一次是2萬9千，並附上存款單。

林婦表示，10萬元經點鈔機時她有看著，但是2萬9千元經點鈔機時她剛好手機講一個重要電話，她平時都會幫助癌友，當時有一名癌友有生命危險，她十分心急，因此沒去注意點鈔機點2萬9千的部分，沒想到事後行員告訴她只有9千元，她有告知「數字不對喔」，但因為當時急著要去醫院看病友，就先改存款單為10萬9千元離開。

林婦隔天即再回到郵局，堅持她當初拿出的錢是12萬9千元，怎麼經點鈔機會短少2萬，她要求調監視器釐清，因為這筆是要幫助癌友的錢，她才堅持要討回來。

林婦表示，2萬9千和9千經點鈔機的時間絕對不一樣，監視器一定可以釐清，還她公道。