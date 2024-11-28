台女擬貸款籌星國男友保釋金 中市警揭穿愛情詐騙

台中市1名女子日前慌忙到銀行準備貸款20萬元，籌措新加坡男友的保釋金，台中市警方今天表示，獲報到場查看女子與男友對話紀錄，揭穿是一場愛情詐騙案，女子才醒悟。

台中市警察局第六分局市政派出所日前獲報，1名女子疑遭詐騙，到場發現這名27歲女子，透過網路交往1名新加坡男友，對方經常與她聯繫，並以關心和關愛取得女子的信任。

警方指出，隨著感情加深，男友向女子謊稱自己因案準備服刑，要求匯款新台幣20萬元作為保釋金，女子為解決男友困境，搭乘最近捷運前往銀行，行員見女子交代不清，又存款不足額需要貸款，立即向派出所報案。

員警到場查看兩人對話紀錄後，語重心長向女子解釋「這是感情詐騙！封鎖他！」女子才如夢初醒放棄貸款念頭，最終保住所剩無幾的存款。