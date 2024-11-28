快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

聽新聞
0:00 / 0:00

影／淡北工程打穿地道致騎車老翁摔車挫傷 市府將從重處分承商

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北淡水的淡北道路工程如火如荼，不過今下午卻發生鑽探作業將鐵柱打穿至地下道，導致行經機車騎士閃避不及自摔，老翁騎士四肢擦挫傷。新北工務局表示，已前往醫院探視老翁傷勢，狀況穩定，將依約從重處分追究承商責任，而地下道也已經復舊完成並通車。

新北市政府施作「淡水河北側沿河平面道路」工程，今天上午11時許疑因距離測量錯誤，將1根鐵柱打穿地面，鑽入淡水區中正東路二段、淡金路口機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷送醫。

新工處指出，今天上午大約11時許，淡北道路施工團隊在淡水中正東路二段淡金高架橋下方水位觀測井鑽探測量時，施工人員因套疊錯誤不慎將鑽探管刺穿機車地下道，造成一位路過機車騎士摔車受傷，已立即送醫往淡水馬偕醫院救治，新工處及承商人員隨即趕赴醫院探視，目前狀況穩定。

新工處說明，經查是廠商在觀測井鑽探作業時遭遇管線障礙，在未經承商、顧問公司確認下，自行挪移置逕行鑽掘，以致鑽穿中正東路二段機車地下道事件，新工處對傷者表達最誠摯的歉意，並依契約規定從重處分追究承商責任，同時進行地下道設施復舊作業，下午4時左右已完成修復，目前已開放通車。

新北市淡水河北側沿河道路工程，上午11時許疑因距離測量錯誤，將1根鐵柱打穿地面，鑽入淡水區中正東路二段、淡金路口機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水河北側沿河道路工程，上午11時許疑因距離測量錯誤，將1根鐵柱打穿地面，鑽入淡水區中正東路二段、淡金路口機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷送醫。記者林昭彰／翻攝
淡北道路施工廠商今日在進行水位觀測井鑽探作業時，不慎將鑽探管貫穿中正東路二段機車地下道，地下道目前已經復舊完成並通車。圖／新北工務局提供
淡北道路施工廠商今日在進行水位觀測井鑽探作業時，不慎將鑽探管貫穿中正東路二段機車地下道，地下道目前已經復舊完成並通車。圖／新北工務局提供
目前機車地下道管制封閉，改走平面道路進入淡水市區，警方呼籲機車騎士配合交管人員引導，小心通過路口。記者林昭彰／翻攝
目前機車地下道管制封閉，改走平面道路進入淡水市區，警方呼籲機車騎士配合交管人員引導，小心通過路口。記者林昭彰／翻攝
淡北道路施工廠商今日在進行水位觀測井鑽探作業時，不慎將鑽探管貫穿中正東路二段機車地下道，造成機車騎士受傷送醫事件。圖／新北工務局提供
淡北道路施工廠商今日在進行水位觀測井鑽探作業時，不慎將鑽探管貫穿中正東路二段機車地下道，造成機車騎士受傷送醫事件。圖／新北工務局提供

淡水河 自摔

延伸閱讀

最後8公尺 台南公園北路箱涵工程收尾卻又挖到城牆遺構

謝宜容辦公室擺設過當 裝修業者：事前不知工程有她辦公室

影／淡北道路工程鐵柱打穿機車地下道 7旬老翁閃避不及自摔送醫

紙風車368藝術工程全國巡演首場 30日義竹開演

相關新聞

台74線追撞緩撞車 白色轎車擊落「蠍子車」、車頭撞爛

台74線中彰快速道路烏日段今天近中午有白色轎車追撞緩撞車車禍，施姓男子駕駛白色轎車，疑未注意前方有俗稱「蠍子車」的緩撞車...

偽造車牌氾濫 嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌

刑事警察局偵查第四大隊接獲民眾檢舉，網路社群、網拍賣場有「販售偽造車牌」，警方追查，發現32歲黃姓男子與大陸廠商合作，對...

經點鈔機少2萬？婦控存款錢不見 郵局調監視器警釐調查

基隆市林姓婦人26日下午3點多到愛三路郵局存款，她今天到市政府指控，當時存款12萬9千元，她分兩次交給行員，但經點鈔機點...

影／淡北工程打穿地道致騎車老翁摔車挫傷 市府將從重處分承商

新北淡水的淡北道路工程如火如荼，不過今下午卻發生鑽探作業將鐵柱打穿至地下道，導致行經機車騎士閃避不及自摔，老翁騎士四肢擦...

彰化偵查佐遭霸凌輕生？家屬要真相 縣警局：已交檢方查辦

彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐本月17日在租屋處輕生，家屬陳情指出張男疑遭職場霸凌，由於張男在手機留有要偵二隊...

高雄林園養殖戶屢遭偷電線 警方抓9人送辦

高雄市林園地區魚塭養殖戶，近半年來連遇「電線大盜」偷剪電線，甚至有養殖戶一夜被剪走3處電線，導致魚塭停電無法抽水，損失不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。