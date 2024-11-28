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影／淡北工程打穿地道致騎車老翁摔車挫傷 市府將從重處分承商
新北淡水的淡北道路工程如火如荼，不過今下午卻發生鑽探作業將鐵柱打穿至地下道，導致行經機車騎士閃避不及自摔，老翁騎士四肢擦挫傷。新北工務局表示，已前往醫院探視老翁傷勢，狀況穩定，將依約從重處分追究承商責任，而地下道也已經復舊完成並通車。
新北市政府施作「淡水河北側沿河平面道路」工程，今天上午11時許疑因距離測量錯誤，將1根鐵柱打穿地面，鑽入淡水區中正東路二段、淡金路口機車地下道，導致70歲賴姓騎士閃避不及自摔，四肢擦挫傷送醫。
新工處指出，今天上午大約11時許，淡北道路施工團隊在淡水中正東路二段淡金高架橋下方水位觀測井鑽探測量時，施工人員因套疊錯誤不慎將鑽探管刺穿機車地下道，造成一位路過機車騎士摔車受傷，已立即送醫往淡水馬偕醫院救治，新工處及承商人員隨即趕赴醫院探視，目前狀況穩定。
新工處說明，經查是廠商在觀測井鑽探作業時遭遇管線障礙，在未經承商、顧問公司確認下，自行挪移置逕行鑽掘，以致鑽穿中正東路二段機車地下道事件，新工處對傷者表達最誠摯的歉意，並依契約規定從重處分追究承商責任，同時進行地下道設施復舊作業，下午4時左右已完成修復，目前已開放通車。
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