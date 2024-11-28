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彰化偵查佐遭霸凌輕生？家屬要真相 縣警局：已交檢方查辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐本月17日在租屋處輕生，家屬陳情指出張男疑遭職場霸凌，由於張男在手機留有要偵二隊隊長及二名同事「全家死光」，成為張男尋死原因的重要線索，張母和妻子今天痛哭希望調查真相，不過彰化縣警局初步調查認為應是張員自我要求高，才會有心結而引發憾事。

「我們要一個真相，不能官官相護，什麼都不對我們說清楚」張妻痛哭說，她的丈夫熱愛工作，還曾說自己很慶幸考上警察這工作，但現在「他卻因他的工作失去生命」，今天6歲兒子還哭著問她「爸爸去哪裡?為什麼我沒爸爸了」，原本兒子以爸爸為榮，還說自己也要像爸爸一樣當警察，但現在她要怎麼跟兒子解釋？

張男除了在自己的手機留下要偵二隊隊長蕭登元及二名同事「全家死光」，並沒有留遺書說自己為何尋短，但16日在傳出的簡訊中他曾對蕭登元說「警務員說要自己跟你解釋，我沒有要警務員壓你」、「22支嘉獎不是我報的」、「我不是詐騙集團」。

彰化縣警局督察長楊志傑、刑警大隊大隊長陳培德今天也出面回應表示，張員工作職掌、移送案件、承辦公文量未發現有不合理工作要求；獎勵部分也均由張員主導認可後陳報並無不公平等情。而且訪查其同仁，張員也和同事相處和睦，並沒有衝突事件。

不過針對張男在手機簡訊中說「我不是詐騙集團」的留言，縣警局表示，是因他本來受理一起詐騙案，想再深入查辦，但隊長認為有適法性問題而暫緩辦理，張員因此寫下「我不是詐騙集團」。

據了解，張男尋短後，蕭登元也相當自責，說雖知張男個性較敏感，平常也會關心，但自己沒有即時掌握張男身心狀況，因平常張男工作認真，沒想到他會想不開，也讓蕭登元和同事們感到錯愕和不捨。

張員是2015年特考班結業，2017年分發彰化縣警察局，曾在三家派出所、花壇分駐所服務，而且負責專案表現優異，因他對辦刑事案件有興趣，於2022年4月陞任偵查佐至刑警大隊偵二隊服務。

而家屬對於在張員尋短後，偵二隊工作群組立即將他退群，是否是要刻意隱瞞什麼？陳培德說，因張員已逝世，才會讓他退群。楊志傑說，對於張員手機內的資料都沒有刻意隱瞞，也都呈報給檢方調查。

彰化縣警局表示，因張故員年資僅7年多，且非因公死亡，依退撫法規定，預估遺族可支領一次撫卹金、公保死亡給付、殮葬補助約160餘萬元，另其未成年子女每月加發4049元撫卹金至成年，警察局亦於每年春節、端午節及中秋節每節發放慰問金2千元，總計約230萬多元。

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張姓偵查佐（左二)工作認真負責，和同事在辦公室吃比薩的照片顯示他和同事平常相處和睦，對於他的驟逝，同事們也相當不捨。圖／警方提供
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張姓偵查佐（左)工作認真，因績效佳，今年還有接受彰化縣警局長陳明君（右)頒獎表揚。圖／民眾提供
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張姓偵查佐日前輕生，家人懷疑有遭霸凌，他最近還和妻兒拍下全家福幸福照，家人對他驟逝難以接受。圖／家人提供
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張姓偵查佐平常工作認真負責，和家人及同事都相處和睦，他的驟逝親友都難以接受。圖／家人提供
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