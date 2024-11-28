聯結車誤闖桃機園區撞毀限高架 駕駛遭究責求償

一輛聯結車今天疑因錯過交流道誤入機場道路並撞毀限高架，駕駛因趕著送貨而離去。航空警察局事後調閱監視畫面，聯繫駕駛到案說明。機場公司表示，將向肇事駕駛究責求償。

航空警察局表示，上午6時55分許，位於桃園國際機場入場道路的長榮航太公司前限高架遭一輛聯結車撞擊搖搖欲墜，沒多久就掉落，還險些砸到路過車輛，造成車流回堵到國道2號大園交流道處。

事發後，許多民眾在網路發文指出，正值班機繁忙時段，「怎麼塞車了，發生什麼事」，也有人憂心「快趕不上班機了」。

航警局指出，聯結車涉肇事後不知去向，航警局緊急調閱周邊監視畫面，查獲肇事車輛資訊並聯繫，駕駛坦承因錯過交流道而誤入桃園機場，又因要趕到觀音區送貨才會先行離去。駕駛接獲通知後，將在下午前往保大到案說明。

事發後，航警局表示，桃園國際機場公司維護處於上午7時30分派員前往處理，並立即封閉最外側車道，將限高架移置路旁，另由保安警察大隊派員協助處理、交通疏導，經吊車移走限高架後，全線車道於上午7時52分恢復使用。

桃園國際機場公司指出，將追究責任，並向肇事駕駛求償。機場公司在進入機場的路段已加強增設限高標誌、遵行標誌、紅藍警示燈及接觸式限高警示設施，以避免超高車輛誤入。

機場公司表示，已多次宣導並提醒用路人，總載重量3.5噸以上大貨車未經申請核准，禁止進入機場園區；車輛限高4公尺，超高車輛嚴禁駛入機場園區。