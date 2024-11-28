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高雄林園養殖戶屢遭偷電線 警方抓9人送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市林園地區魚塭養殖戶，近半年來連遇「電線大盜」偷剪電線，甚至有養殖戶一夜被剪走3處電線，導致魚塭停電無法抽水，損失不貲，令養殖戶氣結。

「實在有夠嚴重，都當成沒政府了」幫忙維護養殖戶電線的蘇姓水電業者說，林園區中門里、港埔里大約20戶養殖戶，約從6月就一直遭偷剪電線，還「侵門踏戶」進去魚塭工寮偷剪電線，尤其中門里最嚴重，有養殖戶「1夜被偷3次」，實在糟蹋人家，當成沒政府了。

高雄市議員邱于軒接獲陳情，在臉書粉專貼文指出，「養殖業者最近真的很辛苦，前陣子經歷山陀兒颱風停電的災情 已經損失慘重了，雪上加霜的是又碰上電線大盜，屢次被偷剪電線造成停電損失近百萬，再加上漁塭附近人煙稀少又沒有監視器，根本無法鎖定竊賊，求償無門，業者既無奈又生氣！」

高雄市警林園分局表示，今年6月迄今，共查獲９件電纜線竊案，移送９名竊嫌，警方對於民生案件極為重視，目前已於相關區域裝設移動式監視器，並加設巡邏箱加強巡邏，全力守護民眾財產。

高雄市林園區養殖戶遭小偷偷剪電線。圖／邱于軒提供
高雄市林園區養殖戶遭小偷偷剪電線。圖／邱于軒提供
高雄市林園區養殖戶遭小偷偷剪電線，養殖戶氣結。圖／邱于軒提供
高雄市林園區養殖戶遭小偷偷剪電線，養殖戶氣結。圖／邱于軒提供

停電 監視器 高雄市

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