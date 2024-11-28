高雄機車掉漆桶害後車摔傷 騎士最重罰6千吊駕照1年

高雄陳女昨天晚間騎車行經五福三路時，為閃避前方李姓女機車騎士掉落油漆桶，反應不及摔傷；警方依違反道路交通管理處罰條例，開罰李女1000至6000元罰鍰、吊駕照1年。

高雄市警察局新興分局今天中午指出，21歲陳女昨天晚間7時許騎車行經五福三路時，為閃避68歲李姓女騎士車上掉落油漆桶，反應不及自摔，造成腳部擦挫傷，幸現場救護人員包紮治療後並無大礙，未送醫。

警方表示，李女未固定後附載物致人受傷，已違反道路交通管理處罰條例30條之1，可處新台幣1000元至6000元罰鍰，並得吊扣駕照1年。

新興分局呼籲，行車時車上機件、設備如果忽然脫落，極易造成其他用路人一時措手不及衍生事故，上路前應特別留意妥善檢查、固定，以共同維護行車用路安全，以免一時疏忽造成人員傷亡，後悔莫及。