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監督潛艦預算馬文君遭恐嚇「一刀讓你死」 埔里警偵辦

中央社／ 南投縣28日電

國民黨立委馬文君監督潛艦國造預算，遭網友恐嚇「一刀讓你死」、「等不及掛你在電線桿上」；對此，馬文君說，已針對涉恐嚇留言向埔里分局報案，未來再有類似留言也將提告。

馬文君今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，從去年選戰就一再重申，從來不反對國造，但要造就要造好的，不當國防投資比貪污還可怕，浪費稀缺的國防資源，才是真正出賣台灣；因此，她提案刪除潛艦國造明年度新台幣20億元預算，也對14年超過2800億元後續造艦案提出質疑，並公開向所有鄉親支持者報告理由。

馬文君指出，能採納不同意見，也虛心接受批評、指教，但這些是有界線的，最後一道防線就是法律，所以針對部分涉嫌恐嚇的臉書留言，昨天晚間已向南投縣警察局埔里分局報案。

馬文君說，她知道這些留言可能是某些過於激動網友，也可能「根本不是真有其人」，那就交由檢警偵辦，而她作為公眾人物，接受公評是義務，提醒界線也是她的公共責任；未來若再有類似留言將一律提告，絕不寬貸，賠償全數捐南投家扶中心等弱勢團體。

有網友在馬文君臉書留言「不要出門，一刀讓你死」、「希望你的外應趕快開第一槍，等不及掛你在電線桿上了」；埔里分局副分局長王嘉賢今天接受中央社記者訪問表示，已受理馬文君報案，有關案件內容須南投地方檢察署授權才能發言，但有信心破案。

立委馬文君。圖／馬文君辦公室提供
立委馬文君。圖／馬文君辦公室提供

南投縣 恐嚇 潛艦國造 馬文君

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