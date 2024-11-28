一聲「老婆」婦人秒暈船…欲貸款30萬投資虛擬貨幣 警及時勸阻

桃園市大園區一名42歲胡姓婦人日前在通訊軟體上認識一名男子，對方甜言蜜語叫胡婦「老婆」，待胡婦墜入情網後，便開始分享虛擬貨幣投資訊息，胡婦信以為真，打算前往銀行貸款30萬元投資，所幸行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園警方昨下午4點多接獲轄內銀行通報，一名胡姓婦人欲貸款30萬元，但行員關懷提問時，胡婦僅表示是要裝潢房屋，卻不願多說細節，且眼神飄忽不定、說話吞吞吐吐，行員察覺有異苦勸一個多小時，胡婦才說出關鍵字「網路交友」，行員隨即向警方通報。

員警到場詢問後得知，胡婦在通訊軟體上認識一名男子，兩人僅網聊一個月從未見過面，胡婦就被男子的甜言蜜語騙得團團轉，聽信對方的謊言，打算貸款30萬元請對方幫忙投資虛擬貨幣，且對方還教導胡婦如何應對銀行行員，才能順利貸款不被刁難，明顯就是典型的假交友詐騙。

胡婦在員警的勸說下，才恍然大悟從愛情美夢中醒來，當場封鎖對方的帳號不再聯絡，並感謝員警的幫忙，讓她及時醒悟沒有越陷越深。警方提醒，網路交友務必謹慎，對方如提及金錢或投資相關訊息不要輕易相信，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。