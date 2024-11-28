台74線追撞緩撞車 白色轎車擊落「蠍子車」、車頭撞爛
台74線中彰快速道路烏日段今天近中午有白色轎車追撞緩撞車車禍，施姓男子駕駛白色轎車，疑未注意前方有俗稱「蠍子車」的緩撞車正在作業，追撞緩撞車的車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男臉部及右腳擦挫傷，經送醫救護無生命危險。
警方調查，今天上午11時43分，施男駕駛白色轎車行經台74線北上1.3公里處時，疑因未注意前方由蕭男駕駛緩撞車暫停於內線車道執行掉落物撿拾清除作業，致白車追撞緩撞車車尾緩撞設施而肇事。
警方表示，施男臉部及右腳擦挫傷，經送往烏日林新醫院救護無生命危險，蕭男沒有受傷，雙方駕駛酒測值為零。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判之。
烏日分局呼籲：駕駛車輛應依道路速限行駛並保持安全車距，同時注意車前狀態，隨時採取必要安全措施，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言