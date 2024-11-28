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台74線追撞緩撞車 白色轎車擊落「蠍子車」、車頭撞爛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台74線中彰快速道路烏日段今天近中午有白色轎車追撞緩撞車車禍，施姓男子駕駛白色轎車，疑未注意前方有俗稱「蠍子車」的緩撞車正在作業，追撞緩撞車的車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男臉部及右腳擦挫傷，經送醫救護無生命危險。

警方調查，今天上午11時43分，施男駕駛白色轎車行經台74線北上1.3公里處時，疑因未注意前方由蕭男駕駛緩撞車暫停於內線車道執行掉落物撿拾清除作業，致白車追撞緩撞車車尾緩撞設施而肇事。

警方表示，施男臉部及右腳擦挫傷，經送往烏日林新醫院救護無生命危險，蕭男沒有受傷，雙方駕駛酒測值為零。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判之。

烏日分局呼籲：駕駛車輛應依道路速限行駛並保持安全車距，同時注意車前狀態，隨時採取必要安全措施，以確保行車安全。

施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供
施男駕駛白色轎車今天近中午，追撞台74線烏日段內線車道正在作業的緩撞車車尾，造成白色轎車車頭全毀，施男受傷送醫。圖／讀者提供

車禍 車道

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