車主傻眼…台南宮廟建醮高空煙火傳意外 轎車車窗慘遭炸破一大洞

台南市南區喜樹萬皇宮昨晚建醮廟會活動，交陪境宮廟均出動藝陣、神轎助陣恭賀，但在施放高空煙火秀助興時傳出意外，有輛轎車駕駛座側車窗疑遭煙火炸破1個大洞、車內還冒煙，讓女車主看傻眼，廟方指出，已協請施放單位與女車主做好理賠事宜。

受害車主事後PO文指出：「砲直接射過來，還好我不在車上，不然原地投胎，看到一道閃光，心想不會吧？打開車門整台車都在慶煙…」。

鹽埕天后宮指出，因為是喜樹萬皇宮12年1次建醮，天后宮是萬皇宮情誼深厚的交陪境，為贊助萬皇宮，天后宮於27日晚前往慶賀、同時施放高空煙火秀，卻不慎傷到民眾的車子，已與車主談妥、看車子損失多少，廟方會負責全額賠償。

喜樹萬皇宮表示，意外疑是因風大吹倒造成，這以前在各地廟會也頗常見，而高空煙火廠商都有保險會理賠。