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彰化輕生偵查佐6歲兒原想跟爸爸一樣當警察 母：不能接受警方說法

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐本月在租屋處輕生，家屬陳情指出張男疑遭職場霸凌，今天母親痛哭說「我的寶貝兒子這麼認真優秀，不能接受警方的說法，我們要一個道歉」，不過今天彰化縣警局刑警大隊也對外說明表示，絕無霸凌，但對於張員驟逝感到不捨，會協助相關撫恤。

張姓偵查佐本月17日被發現在彰化市租屋處輕生，留下父母、妻子及6歲的兒子，家屬事後在他的手機發現他寫著希望他的直屬長官刑大偵二隊隊長蕭登元和二名隊員同事「全家死光」的留言，家屬懷疑，他在工作中遭受霸凌才會走上絕路而陳情。

張員的母親痛哭說，本月一接到電話通知惡耗時都崩潰了，我寶貝兒子這麼認真，他是很優秀、很有責任感、很有正義感，也會幫他同事，以前跟同事也都相處很好，本來還計畫要跟家人去玩，他們完全不能接受，警方要還我們真相跟道歉。

張母和妻子都說，從警已6年多的張男以前在派出所工作蠻快樂的，但去刑大後，開始說壓力很大，也有同事會酸言酸語，讓他壓力更大，但平常似乎都自己默默承受，也不太說工作的事。

張妻說，丈夫曾在1月曾表示壓力大，想調回派出所，不想再待在刑大，當時她也對丈夫說「想離開刑大，當然可以啊，如果壓力大，不快樂，不要再做這工作都可以」，即使不當警察都可以，何必把自己搞得那麼累，只要你快樂就好。

張妻哭著說，丈夫卻以這份工作為驕傲，想做到退休，原本6歲的兒子還以爸爸當警察為榮，甚至說以後要跟爸爸一樣當警察，現在兒子還一直哭著要找爸爸，一切都來不及了，她們要求要還給家人一個公道道。

彰化縣警局表示，張員從警6年多，調任刑警大隊已服務2年多，工作負責盡職，表現正常，張員工作職掌、移送案件、承辦公文量也未發現有不合理工作要求，對於家屬陳情疑似遭霸凌部分，警局今天將邀集相關專家學者召開「機關安全及衛生防護小組」審議，全案也已函請彰化地檢署調查，將持續配合檢察官釐清案情。

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張姓偵查佐（左二)工作認真負責，和同事在辦公室吃比薩的照片顯示他和同事平常相處和睦，對於他的驟逝，同事們也相當不捨。圖／警方提供
張姓偵查佐（左二)工作認真負責，和同事在辦公室吃比薩的照片顯示他和同事平常相處和睦，對於他的驟逝，同事們也相當不捨。圖／警方提供
張姓偵查佐日前輕生，家人懷疑有遭霸凌，他最近還和妻兒拍下全家福幸福照，家人對他驟逝難以接受。圖／家人提供
張姓偵查佐日前輕生，家人懷疑有遭霸凌，他最近還和妻兒拍下全家福幸福照，家人對他驟逝難以接受。圖／家人提供

職場霸凌 警察

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