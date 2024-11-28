影／台中沙鹿機車「鬼切」入車陣 被撞倒還吃上罰單

30歲林姓機車騎士今天上午從沙鹿區沙田路左轉鎮南路遇機車、轎車迎面而來的車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞，連人帶車倒地，送醫救治；林男也因未依規定二段式左轉吃罰單，最重可罰1800元。

警方說明，這起車禍發生在今天上午7時35分，林男沿沙田路左轉鎮南路，與59歲蔡男駕駛的直行轎車在路口碰撞，林男臀部受傷送光田醫院就醫、傷勢無礙，雙方駕駛經警方酒測後，無酒駕情事。

從監視器畫面看出，林姓機車騎士從沙田路左轉鎮南路時，迎面而來的是機車、轎車車陣，車陣最前面的機車騎士見狀大吃一驚，紛紛閃避，林男閃過第一輛機車後，遇第二機車時放慢速度，就與轎車碰撞，林男與機車倒地，林男倒在地上爬不起來，轎車駕駛立即下車查看。

警方說明，林姓機車騎士因左轉彎未依規定，違反道路交通管理處罰條例48條1項2款，可罰600元至1800元， 警方將依法告發。警方呼籲，駕駛人行經路口，應遵守道路標誌，並注意車前狀況，以維護自已及他人生命財產安全。