快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中沙鹿機車「鬼切」入車陣 被撞倒還吃上罰單

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

30歲林姓機車騎士今天上午從沙鹿區沙田路左轉鎮南路遇機車、轎車迎面而來的車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞，連人帶車倒地，送醫救治；林男也因未依規定二段式左轉吃罰單，最重可罰1800元。

警方說明，這起車禍發生在今天上午7時35分，林男沿沙田路左轉鎮南路，與59歲蔡男駕駛的直行轎車在路口碰撞，林男臀部受傷送光田醫院就醫、傷勢無礙，雙方駕駛經警方酒測後，無酒駕情事。

監視器畫面看出，林姓機車騎士從沙田路左轉鎮南路時，迎面而來的是機車、轎車車陣，車陣最前面的機車騎士見狀大吃一驚，紛紛閃避，林男閃過第一輛機車後，遇第二機車時放慢速度，就與轎車碰撞，林男與機車倒地，林男倒在地上爬不起來，轎車駕駛立即下車查看。

警方說明，林姓機車騎士因左轉彎未依規定，違反道路交通管理處罰條例48條1項2款，可罰600元至1800元， 警方將依法告發。警方呼籲，駕駛人行經路口，應遵守道路標誌，並注意車前狀況，以維護自已及他人生命財產安全。

林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供
林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供
林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供
林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供
林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供
林姓機車騎士（紅圈處）今左轉鎮南路時遇車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞倒地，送醫救治，還因違規左轉吃罰單。圖／讀者提供

機車騎士 監視器

延伸閱讀

來標轎車、竹市套房、土地 新竹分署12月3日聯合拍賣

影／少年無照騎車遇不禮讓轉彎機車 2車碰撞釀3人受傷送醫

追撞逼車致友人車倒地不治 男被控殺人喊冤「他自己摔倒的」

轎車違停不爽被拖吊 高雄男拒繳罰單撞傷拖吊場人員

相關新聞

彰化輕生偵查佐6歲兒原想跟爸爸一樣當警察 母：不能接受警方說法

彰化縣警局刑警大隊偵二隊39歲張姓偵查佐本月在租屋處輕生，家屬陳情指出張男疑遭職場霸凌，今天母親痛哭說「我的寶貝兒子這麼...

影／淡北道路工程鐵柱打穿機車地下道 7旬老翁閃避不及自摔送醫

新北市政府施作「淡水河北側沿河平面道路」工程，今天上午11時許疑因距離測量錯誤，將1根鐵柱打穿地面，鑽入淡水區中正東路二...

影／台中沙鹿機車「鬼切」入車陣 被撞倒還吃上罰單

30歲林姓機車騎士今天上午從沙鹿區沙田路左轉鎮南路遇機車、轎車迎面而來的車陣，林男閃避不及，與一輛轎車碰撞，連人帶車倒地...

影／男報案稱板橋車站被搶百萬…竟是詐團黑吃黑 警逮5人

楊姓男子日前報案稱在新北市板橋車站被搶百萬元，警方深人追查竟是遭詐團成員劉姓男子與3名同夥聯手黑吃黑，新北警方循線南下台...

愛心菜販陳樹菊阿嬤險遭騙 前監察院長王建煊提醒她

台東縣今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，警察局今開擴大防詐宣導記者會，邀請久未露面的愛心菜販陳樹菊阿嬤現身分...

一年抓109件肇事逃逸！台中警「小帥」獲交通部金安獎

台中市第三警分局警員陳慶同從去年7月至今年6月為止，已破獲109件肇逃案件，近日在交通部舉辦的金安獎典禮，獲得年度績優交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。