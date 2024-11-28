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影／男報案稱板橋車站被搶百萬…竟是詐團黑吃黑 警逮5人
楊姓男子日前報案稱在新北市板橋車站被搶百萬元，警方深人追查竟是遭詐團成員劉姓男子與3名同夥聯手黑吃黑，新北警方循線南下台中攻堅破門逮人，警詢後依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押楊男與劉男等5人獲准。
新北市板橋警分局今年10月中受理楊姓男子（21歲）報案，他指稱裝有100萬元現金的行李袋遭人拿走，警方詢問事發過程時，楊男卻無法清楚交待遭拿走款項來源，受理員警察覺有異，經追問楊男才坦承是詐欺集團車手，日前依詐團指示前往台中地區與被害人面交收取詐騙贓款並搭乘高鐵北上至新北市板橋區上繳。
沒想到螳螂捕蟬，黃雀在後，楊男行徑都為詐團劉姓男子（40歲）掌控並派員尾隨其後搭乘高鐡北上；楊男於板橋高鐡站等候詐團收水車之際，誤信劉男所指派林姓男子（33歲）、黃姓男子（21歲）、陳姓男子（21歲）3人為詐團收水車手，便交付將所到的100萬詐騙贓款，隨後接到詐團上游催促繳回贓款，才知遭人黑吃黑而報案。
板橋警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，會同刑事局中部打擊犯罪中心、台中市警局成立專案小組擴大追查，日前持拘票、搜索票在台中將以劉男為首的詐團成員共4人拘提到案，並查扣手機及賓士汽車等證物，警詢後依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押楊男及劉男等5人獲准。
板橋警分局呼籲，詐騙手法日新月異，假投資詐騙、網路購物詐騙、解除分期付款等手法不斷更新，尤以投資虛擬資產為近期高發詐騙案類，民眾切勿逕自連結不明投顧網站及通訊群組，造成自身巨額財損。
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