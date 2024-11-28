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愛心菜販陳樹菊阿嬤險遭騙 前監察院長王建煊提醒她

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，警察局今開擴大防詐宣導記者會，邀請久未露面的愛心菜販陳樹菊阿嬤現身分享經驗。阿嬤說：「做人莫要貪念！把心守好，就不會受騙」。

「退休前後都曾有人想騙我！」73歲的樹菊阿嬤說，自己做生意的人，提到錢或數字就很敏感，接到有人說辦卡、捐款、買東西或投資，警戒心立刻啟動，請求縣府或警察幫忙，順利守住錢財。

警察局今開擴大防詐宣導記者會，由局長梁東山主持，副縣長王志輝、鄉鎮機關代表及各分局長出席，會中邀請愛心菜販陳樹菊及遭詐受害者分享經驗，提醒大家不要受騙上當。

會中梁東山拿出各項詐騙統計數據，研析詐騙手段前3名，分別為高獲利、分紅的假投資最高、網路購物匯款拿不到貨及賣家消失的假網拍次之，第3名則為解除分期付款或設定錯誤等詐騙手段，總詐騙金額1億2362萬元。

他表示，防詐宣導只是預防性的治標，最重要的是民眾本身，少看來路不明的廣告資訊，接到可疑不熟悉的電話或訊息，甚至親朋好友來電借錢或投資，一定要求證再求證。

陳樹菊分享經驗時提到，她做生意前，只會賣菜賺錢存錢，哪裡有時間做其他事，就有人自稱銀行行員，要她辦金融卡好提領現金做生意，直到她去銀行辦卡時，愈想愈不對，直接打給當時的監察院長王建煊

王院長就跟她說是詐騙，後來警察就來協助處理，那個銀行行員就再沒有和她聯繫。另幾年也有人打電話稱有人授權給他們要拍公益廣告，她告訴對方從未以她名義授權給任何人或社團，並告知報警處理，對方就掛電話。

她也說，退休後待在家，三不五時就有電話推銷買東西或投資的，她都回應說謝謝不用，並都會打給警方做後續處理。做人莫要貪念！把心守好，就不會受騙，大家一定要記住天下沒有白吃的午餐。

陳樹菊分享經驗時提到，她做生意前，只會賣菜賺錢存錢，哪裡有時間做其他事，就有人自稱銀行行員，要她辦金融卡好提領現金做生意，直到她去銀行辦卡時，愈想愈不對，直接打給當時的監察院長王建煊。記者尤聰光／攝影
陳樹菊分享經驗時提到，她做生意前，只會賣菜賺錢存錢，哪裡有時間做其他事，就有人自稱銀行行員，要她辦金融卡好提領現金做生意，直到她去銀行辦卡時，愈想愈不對，直接打給當時的監察院長王建煊。記者尤聰光／攝影
台東縣今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，警察局今開擴大防詐宣導記者會，邀請久未露面的愛心菜販陳樹菊阿嬤（中）現身分享經驗。記者尤聰光／攝影
台東縣今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，警察局今開擴大防詐宣導記者會，邀請久未露面的愛心菜販陳樹菊阿嬤（中）現身分享經驗。記者尤聰光／攝影

王建煊 詐騙 警察 陳樹菊

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