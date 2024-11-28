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一年抓109件肇事逃逸！台中警「小帥」獲交通部金安獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局警員陳慶同從去年7月至今年6月為止，已破獲109件肇逃案件，近日在交通部舉辦的金安獎典禮，獲得年度績優交通警察獎，陳因查緝肇逃在行，被同事稱為「肇逃殺手小帥」。陳說，追查該類案件只是希望幫助車禍被害人，從中也獲得滿滿成就感。

第三警分局表示，警員陳慶同對肇事逃逸案件，採取永不放棄態度，常把「一旦要追查，就一定要把肇事者找出來」掛在嘴邊，甚至常利用勤餘時間至事故地點現地查訪，調閱沿線監視器、行車記錄器。

陳員過去就曾在挨家挨戶的詢問下，找到肇事者，因有這種擇善固執的精神，陳從去年7月1日至今年6月30日期間，查獲高達109件肇事後駛離的案件。

第三警分局長謝有筆說，金安獎被譽為交通安全界的奧斯卡獎，是全國交通安全的最高獎項，同仁能榮獲此殊榮實屬不易，也代表外界對陳付出的肯定。

未來警方也將持續針對酒駕、闖紅燈及危險駕車等行為嚴正執法，並加強宣導交通安全觀念，預防交通事故發生，也呼籲市民，發生交通事故應立即報案，切勿未經對方同意離去，以免吃上肇事逃逸罰單。

台中市第三警分局警員陳慶同一年破獲109件肇逃案件，近日獲得交通部頒發年度績優交通警察獎。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員陳慶同一年破獲109件肇逃案件，近日獲得交通部頒發年度績優交通警察獎。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員陳慶同一年破獲109件肇逃案件，近日獲得交通部頒發年度績優交通警察獎。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員陳慶同一年破獲109件肇逃案件，近日獲得交通部頒發年度績優交通警察獎。圖／第三警分局提供

交通事故 台中市 監視器 肇逃

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