詐團化身「得道高僧」 26萬賣西藏天珠…台中女險上當

台中市林姓女子近日在臉書社團，被歹徒假冒的「得道高僧」詐騙，26日欲到銀行匯款，購買26多萬元的「西藏天珠」，銀行趕緊通知警方到場，警方檢視林女對話後，認為對方多次更改匯款帳號，且無提供任何保證書，顯為詐騙，提醒林女不要被騙，保住血汗錢。

第二警分局永興所警員陳正昕、吳宙澄，26日中午接獲北區健行路一家銀行行員報案，銀行內林姓女子（57歲）疑遭詐騙，警方到場查處。

林姓女子向警解釋，她匯款是要捐獻寺廟功德金，並向廟方以26萬元購買天珠，所以到銀行辦理程序。

警員詢問林女有關寺廟、天珠資訊得知，林女是近期在臉書社團看到相關販售的信息，與對方連繫，有先匯款2500元購買天珠，但沒收到貨，後來又看到另顆26萬元的天珠欲購買，對方自稱是「得道高僧」。

警員察覺有異，主動請林女出示臉書對話內容，經檢視，該臉書社團的內容缺乏細節，對交易或來源的說明顯得可疑，對方多次更改匯款帳號，未出具任何相關保證書，顯然為詐騙手法。

林女在警員、行員的耐心勸說下，林女恍然大悟，了解到自己遇到詐騙，這才打消提款念頭，差點改運不成，還失了錢財，終於醒悟，取消提款，避免了財產損失。

第二警分局長周俊銘說，近期詐騙手法層出不窮，常利用網路社群平台結識被害人，以宗教、投資或購物名義進行詐騙，呼籲民眾面對陌生訊息或要求匯款的情況時，一定要保持警覺，必要時撥打165反詐騙專線，或直接向派出所尋求協助，避免成為下一個受害者。