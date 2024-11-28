快訊

年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

賭命逃出北韓！脫北者們為何不受外界關注？

LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團化身「得道高僧」 26萬賣西藏天珠…台中女險上當

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子近日在臉書社團，被歹徒假冒的「得道高僧」詐騙，26日欲到銀行匯款，購買26多萬元的「西藏天珠」，銀行趕緊通知警方到場，警方檢視林女對話後，認為對方多次更改匯款帳號，且無提供任何保證書，顯為詐騙，提醒林女不要被騙，保住血汗錢。

第二警分局永興所警員陳正昕、吳宙澄，26日中午接獲北區健行路一家銀行行員報案，銀行內林姓女子（57歲）疑遭詐騙，警方到場查處。

林姓女子向警解釋，她匯款是要捐獻寺廟功德金，並向廟方以26萬元購買天珠，所以到銀行辦理程序。

警員詢問林女有關寺廟、天珠資訊得知，林女是近期在臉書社團看到相關販售的信息，與對方連繫，有先匯款2500元購買天珠，但沒收到貨，後來又看到另顆26萬元的天珠欲購買，對方自稱是「得道高僧」。

警員察覺有異，主動請林女出示臉書對話內容，經檢視，該臉書社團的內容缺乏細節，對交易或來源的說明顯得可疑，對方多次更改匯款帳號，未出具任何相關保證書，顯然為詐騙手法。

林女在警員、行員的耐心勸說下，林女恍然大悟，了解到自己遇到詐騙，這才打消提款念頭，差點改運不成，還失了錢財，終於醒悟，取消提款，避免了財產損失。

第二警分局長周俊銘說，近期詐騙手法層出不窮，常利用網路社群平台結識被害人，以宗教、投資或購物名義進行詐騙，呼籲民眾面對陌生訊息或要求匯款的情況時，一定要保持警覺，必要時撥打165反詐騙專線，或直接向派出所尋求協助，避免成為下一個受害者。

台中市林姓女子26日被歹徒假冒的高僧詐騙，欲購買26萬元的天珠，警方與銀行阻詐。圖／第二警分局提供
台中市林姓女子26日被歹徒假冒的高僧詐騙，欲購買26萬元的天珠，警方與銀行阻詐。圖／第二警分局提供

社群 網路 詐騙

延伸閱讀

詐團校園吸收車手最年輕16歲 東檢結合商家防詐

高市詐團成員逗狗被咬破相 落網冒兄長名應訊因這事破功

詐團P圖贏錢運彩…稱代操下注保證獲利 30人被騙500萬

疑詐團黑吃黑 高雄男當街遭數男「包走」 網酸好熱情

相關新聞

影／男報案稱板橋車站被搶百萬…竟是詐團黑吃黑 警逮5人

楊姓男子日前報案稱在新北市板橋車站被搶百萬元，警方深人追查竟是遭詐團成員劉姓男子與3名同夥聯手黑吃黑，新北警方循線南下台...

愛心菜販陳樹菊阿嬤險遭騙 前監察院長王建煊提醒她

台東縣今年至10月底，民眾遭詐金額1億2300萬元，警察局今開擴大防詐宣導記者會，邀請久未露面的愛心菜販陳樹菊阿嬤現身分...

一年抓109件肇事逃逸！台中警「小帥」獲交通部金安獎

台中市第三警分局警員陳慶同從去年7月至今年6月為止，已破獲109件肇逃案件，近日在交通部舉辦的金安獎典禮，獲得年度績優交...

詐團化身「得道高僧」 26萬賣西藏天珠…台中女險上當

台中市林姓女子近日在臉書社團，被歹徒假冒的「得道高僧」詐騙，26日欲到銀行匯款，購買26多萬元的「西藏天珠」，銀行趕緊通...

影／少年無照騎車遇不禮讓轉彎機車 2車碰撞釀3人受傷送醫

陳姓少年昨晚無照騎機車，飛馳高雄市三民區義華路，不料，遇前方機車突然要左轉，2車衝撞後，再波及停路邊的轎車，造成3人受傷...

氣候異常 桃竹苗捕蜂捉蛇 今年破2萬件

因登陸颱風少，蜂巢生態穩定，捕蜂捉蛇案件數成長，桃竹竹苗4縣市今年出勤破2萬件，各縣市明年都增編預算，苗栗縣從1600萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。