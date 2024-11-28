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影／少年無照騎車遇不禮讓轉彎機車 2車碰撞釀3人受傷送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

陳姓少年昨晚無照騎機車，飛馳高雄市三民區義華路，不料，遇前方機車突然要左轉，2車衝撞後，再波及停路邊的轎車，造成3人受傷送醫，確實肇事原因由警方調查。

昨晚8時許，吳姓男子（43歲）騎機車搭載郭姓女子（40歲），沿高雄市三民區義華路行駛，吳男轉彎時，不巧陳姓少年騎機車由後方直行奔來，不及閃避吳男，2輛機車撞得人仰馬翻。

陳姓少年人車倒地後，機車向旁衝撞，再撞上麥姓男子（55歲）停在路邊停車格的轎車，轎車無辜受損。

警方據報到場，對陳姓少年及吳姓男子酒測，無酒精反應，陳、吳及郭姓女子身體多處受傷，將3人送高雄長庚醫院治療，無生命危險。

警方調監錄系統畫面，研判吳姓男騎機車轉彎未讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款規定，可處600至1800元罰鍰，但陳姓少年無照駕駛，同違反道交條例，可處6000元至2萬4000元罰鍰，確實肇因由交通大隊釐清。

陳姓少年無照騎機車，昨晚在高雄遇不禮讓的轉彎車，釀3人受傷送醫。記者林保光／翻攝
陳姓少年無照騎機車，昨晚在高雄遇不禮讓的轉彎車，釀3人受傷送醫。記者林保光／翻攝

車禍 駕照 高雄市

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