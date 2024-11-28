氣候異常 桃竹苗捕蜂捉蛇 今年破2萬件

苗栗縣府消防局2018年接辦委託捕蜂抓蛇計畫，因每年捕蜂抓蛇平均5237件，都超過預估數3985件、1594萬元，明年編2000萬元，議會昨審議刪減200萬元。圖／苗栗縣府消防局提供 因登陸颱風少，蜂巢生態穩定，捕蜂捉蛇案件數成長，桃竹竹苗4縣市今年出勤破2萬件，各縣市明年都增編預算，苗栗縣從1600萬元增編至2千萬元，昨被議會小刪200萬元。桃園日前發生義消遭蜂螫不治意外，增編經費將優先用於採購救命針劑、過敏源體檢等。

中央在2017年決議將捕蜂捉蛇業務交由農政單位主政，但各縣市目前事權仍不一。桃園市由農業局委託義消執勤；苗縣、竹市皆由消防局委外辦理；竹縣則由農業局將捕蜂業務委外，消防局負責捉蛇業務，但明年將首度委外發包，由廠商捉蛇。

苗栗縣議會昨天二、三讀會審查明年度預算約280億元，最後小刪400萬元，包含縣府消防局捕蜂捉蛇委辦計畫被刪除200萬元。苗栗縣消防局指出，去年捕蜂捉蛇5357件，今年迄今5024件，已超過預估數3985件、1594萬元，明年編列2000萬元，經刪減至1800萬元，業務不受影響。

由於桃園市日前發生有義消身分的捕蜂捉蛇大隊蔡姓隊員捕蜂時遭蜂螫身亡，苗栗縣議員陳光軒昨建議縣府將捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，讓消防業務單純化。縣長鍾東錦應允研議，後年交由農業處委辦。

桃園市農業局成立的捕蜂捉蛇大隊去年出勤1萬1218次，其中捕蜂6927件，今年出勤1萬424件，包含捕蜂6665件，件數持續增加。農業局指出，今年捕蜂捉蛇大隊年度經費3400萬元，明年增至3800萬元，已獲議會聯席審查支持，將逕付二讀。

市議員徐玉樹、陳雅倫都要求添購急救針劑、增加過敏檢測等事項。農業局指出，明年增加經費優先用於過敏源體檢、採購救命針劑，也將補充多項執勤設備，包含鐵籠、水桶、伸縮桿、捕蛇夾等。

新竹市消防局指出，竹市為都會區型態，委外民間廠商捕蜂捉蛇今年迄今約1700件，明年經費略增至535萬元，因應基本薪資調漲及設備更新等，也將建議廠商評估增購救命針。新竹縣農業局委外捕蜂今年已1500件、消防局1年捉蛇約1300件，今年已先編列400萬元，明年委外。