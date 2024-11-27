台中監視器老舊畫面模糊 警方：追車牌看到眼睛脫窗

台中市議員關心，全市監視器老舊，要20年才能汰換完畢，更新太慢，畫面過於模糊遭人詬病，警察辦刑案追車牌，眼睛看到脫窗，要求加速汰換；也有議員認為，警力有限，民力無窮，若普設恐變「全民公敵」。

台中市議會交通地政委員會今審查地政局及附屬單位基金明年總預算，市警局申請預算支用實施平均地權基金2000多萬，汰換及建置錄影監視器。

議員陳俞融指，全市監視器要20年才能汰換完畢，速度過慢，以北區為例，人口密度最高，多數監視器因故障，形同虛設，且警局經費有限，警方偵辦刑案，不得不向民眾求助，降低辦案效率，更突顯公共安全監控系統重大缺陷。

議員黃佳恬表示，太平區一年分到約七到八組，現況是警察調閱監視器查看，因監視器普遍老舊，畫面模糊，追車牌都看到眼睛脫窗，好像在解摩斯密碼。爭取更多經費，相當重要。

國民黨議員劉士州認為，警力有限，民力無窮，若全市監視器密布會變「全民公敵」，建議可增加測速照相機器；國民黨議員楊大鋐則提醒，地政局基金預算只能用於區段徵收及市地重劃區。