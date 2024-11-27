台南菜園遮雨棚失火…一旁鐵皮屋民宅也燒毀 屋主狗狗葬身火海

台南市安南區本原街二段一間鐵皮屋民宅屋主於今晚六點多在看電視時，發現屋旁菜園遮雨棚起火燃燒，風勢助長延燒到鐵皮屋，屋主雖及時逃出，但他養的狗被燒死。消防人員到場時，鐵皮屋民宅已陷入火海，連忙出水滅火，火勢約在35分鐘後撲滅。

「當時我在屋內看電視，突然聽到碰！碰！兩聲」80歲陳姓男屋主看到屋外遮雨棚起火，倉促逃出屋外後報119搶救。台南市消防局救災救護中心出動安南、和緯及公園等消防分隊人車到場搶救後，火勢約6點50分撲滅。