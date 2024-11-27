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彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐上月17日在租屋處輕生，家屬卻陳情指稱，死者手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員「全家死光」，懷疑生前遭霸凌。蕭登元則否認有霸凌情事；縣警局表示，經內部調查並無不法，為求公正，已主動報請檢察官調查釐清。

這名偵查佐家住台中，從警6年多，2年前，調彰化縣刑警大隊偵二隊偵查佐。他是在本月17日晚班未到辦公室，同事認為有異，會同房東到他位在彰化市租處查看，發現他倒臥浴室，送醫不治，留下父母、妻子及6歲的兒子。

事發後，縣警局表示，經過深入調查，訪查了10多人，未發現他與同事不睦，或者績效壓力、長官領導造成罷凌等問題，縣警局也未接獲相關檢舉，甚至調監視器查證，研判這名偵查佐尋短疑因個人因素，與罷凌、績效壓力無關。

不過，這名偵查佐的妻子卻向總統府及警政署陳情，指偵查佐的手機指名偵二隊長蕭登元與2名同僚「全家死光」，指稱他是被職場霸凌，縣警局卻未調查清楚及詳細說明，試圖掩蓋遭職場霸凌的事實，她無法接受，要求主持公道，查明真相。家屬還指蕭登元到靈堂時，見到家屬也未道歉，好像跟他們無關。

對於這名偵查佐妻子的指控，蕭登元表示，絕無霸凌情事，想不起來曾這名偵查佐結怨，在工作上也沒有給他壓力，都是自我發揮，也想不透為何被詛咒「全家死光」。蕭登元說，這名偵查佐平時工作認真且執著，生活也沒異狀，跟同事也沒有過節，對於他的過世萬分不捨，事發當日也到靈堂致哀。

針對張姓偵查佐的家屬指控事項，彰化縣警察局表示，縣警局內部有行政調查，相關同仁無不法行為，另為求公正，先前已主動報請彰化地方檢察署調查。

彰化縣警察局刑大偵二隊本月17日一名偵查佐在租屋處尋短，縣警局調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌無關，但家屬卻指縣警局掩蓋霸凌事實。本報資料照片
彰化縣警察局刑大偵二隊本月17日一名偵查佐在租屋處尋短，縣警局調查，這名偵查佐尋短是因個人因素，與霸凌無關，但家屬卻指縣警局掩蓋霸凌事實。本報資料照片

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