投資詐騙金額高 新北汐止警分局分享防詐小故事

汐止警分局揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。 圖／觀天下有線電視提供 詐騙手法不斷推陳出新，這幾年又以投資詐騙金額都很大，幾千幾百萬，甚至上億，這幾個月以來，汐止被騙超過百萬的案件就有2、30件，所以，汐止警分局不但揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。

汐止警分局長徐俊生表示，今天要分享一個假投資的個案，損失高達3100多萬元，發現這個個案當事人是跟親友住在一起，但是，卻一次、兩次、三次，竟然都是自己去領了高額的款項，在自己的住家、社區的大門口，把白花花的銀子交給對方。

徐俊生提到，這件案子讓自己想起，好像大家自己在家裡面用餐的時候，所有的家人好像都拿著各自的手機，彼此都沒有做一個關懷的動作，乃至於自己的家人一而再、再而三的把自己的錢財拿出去給歹徒的時候，家人都沒有察覺到，所以，也要呼籲，對於家中有長輩或是親友有一些異常的舉動，甚至有做一些大額的取款動作、或是匯款，務必一定要小心，並且小心查證，甚至要跟警方聯絡，及時介入，扼止相關的詐騙。

標榜「高投報、保證獲利、穩賺不賠」，美好的話術，真的就有人受騙上當，而且都是花很多時間，慢慢讓被害人卸下心房，把錢拿出來給對方投資，可是到最後卻是一場空。