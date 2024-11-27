快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

投資詐騙金額高 新北汐止警分局分享防詐小故事

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

汐止警分局揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。 圖／觀天下有線電視提供
詐騙手法不斷推陳出新，這幾年又以投資詐騙金額都很大，幾千幾百萬，甚至上億，這幾個月以來，汐止被騙超過百萬的案件就有2、30件，所以，汐止警分局不但揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。

汐止警分局長徐俊生表示，今天要分享一個假投資的個案，損失高達3100多萬元，發現這個個案當事人是跟親友住在一起，但是，卻一次、兩次、三次，竟然都是自己去領了高額的款項，在自己的住家、社區的大門口，把白花花的銀子交給對方。

徐俊生提到，這件案子讓自己想起，好像大家自己在家裡面用餐的時候，所有的家人好像都拿著各自的手機，彼此都沒有做一個關懷的動作，乃至於自己的家人一而再、再而三的把自己的錢財拿出去給歹徒的時候，家人都沒有察覺到，所以，也要呼籲，對於家中有長輩或是親友有一些異常的舉動，甚至有做一些大額的取款動作、或是匯款，務必一定要小心，並且小心查證，甚至要跟警方聯絡，及時介入，扼止相關的詐騙。

標榜「高投報、保證獲利、穩賺不賠」，美好的話術，真的就有人受騙上當，而且都是花很多時間，慢慢讓被害人卸下心房，把錢拿出來給對方投資，可是到最後卻是一場空。

家人 汐止 詐騙

延伸閱讀

證券商反詐／宣導防詐 提升風險意識

汐止基隆河右岸步道有斷點 福德接康寧街段將招標

113年金融建言白皮書正式出爐 六大防詐新機制首次入列

影／汐止連日雨！汐萬路大石崩落險砸公車亭…通勤民眾：嚇人

相關新聞

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名39歲張姓偵查佐上月17日在租屋處輕生，家屬卻陳情指稱，死者手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員...

高雄男離家多日家人手機定位 驚見陳屍停車場車內

高雄市三民區某停車場，今天傳出男子陳屍車內。據了解，死者賴姓男子離家多日，家人以手機定位，發現一直停在停車場，竟發現他陳...

投資詐騙金額高 新北汐止警分局分享防詐小故事

詐騙手法不斷推陳出新，這幾年又以投資詐騙金額都很大，幾千幾百萬，甚至上億，這幾個月以來，汐止被騙超過百萬的案件就有2、30件，所以，汐止警分局不但揭露詐騙手法，並且也分享小故事，以實際案例，提醒民眾小心別被騙。

緊鄰台大社科院…北市手機店火警竄濃煙 21輛消防車、73人馳援

台北市中正區濟南路今天下午發生火警，地點緊鄰台灣大學社會科學院旁，現場濃煙密布，台北市消防局獲報出動大量人車救火，迅速撲...

中壢19歲男疑缺錢花用 夥同友人衝刺青店搶錢財

桃園市中壢區1名19歲陳姓男子疑缺錢花用，竟夥同24歲譚男與少年共3人，至熟識的46歲被害人經營店內，對被害人噴辣椒水後...

未禮讓行人被攔查 失聯移工狂奔2百公尺累癱被銬電杆

桃園一名越南籍男子昨傍晚騎電動車行經桃園區育樂街與中山路口，未禮讓行人又停在斑馬線上等紅燈，被巡邏員警發現攔下，男子見狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。