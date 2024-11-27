未禮讓行人被攔查 失聯移工狂奔2百公尺累癱被銬電杆

桃園一名越南籍男子昨傍晚騎電動車行經桃園區育樂街與中山路口，未禮讓行人又停在斑馬線上等紅燈，被巡邏員警發現攔下，男子見狀後跨越安全島狂奔，雙方追逐約2百多公尺，男子累到倒地氣喘吁吁遭逮，警方一查發現男子被通報失聯2年，依規定移送收容。

桃園警分局埔子派出所員警昨下午5點40分許外出巡邏，行經育樂街與中山路口時停等紅燈，發現前方一名男子騎乘微型電動二輪車未禮讓行人，還超越停止線停在斑馬線上，明顯違規。