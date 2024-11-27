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未禮讓行人被攔查 失聯移工狂奔2百公尺累癱被銬電杆
桃園一名越南籍男子昨傍晚騎電動車行經桃園區育樂街與中山路口，未禮讓行人又停在斑馬線上等紅燈，被巡邏員警發現攔下，男子見狀後跨越安全島狂奔，雙方追逐約2百多公尺，男子累到倒地氣喘吁吁遭逮，警方一查發現男子被通報失聯2年，依規定移送收容。
桃園警分局埔子派出所員警昨下午5點40分許外出巡邏，行經育樂街與中山路口時停等紅燈，發現前方一名男子騎乘微型電動二輪車未禮讓行人，還超越停止線停在斑馬線上，明顯違規。
員警請他停到路旁安全處配合盤查，男子假意配合卻突然拔腿狂奔，員警馬上騎乘機車在後尾隨。男子為躲避員警，不顧危險跨越安全島，並在騎樓間折返跑，經追逐約2百多公尺，男子精疲力盡倒地，連鞋子都跑到不見了，隨即被員警控制並上銬在路邊電線桿，經查其身分為越南籍男子阿顯，已通報失聯2年，員警依規定將其移送收容。
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