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嘉義女阻捕浪犬與防治所人員爆衝突 縣府：依防害公務送辦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

為應對遊蕩犬問題嘉義縣家畜疾病防治所成立夜間管制隊加強處理，不料日前在六腳鄉發生隊員捕遊蕩犬時遭餵養人侯姓女子涉嫌阻攔與恐嚇；嘉畜所決定不姑息報警，依妨害公務偵辦，並將餵食衍生的環境髒亂問題移交環保單位處理。

嘉畜所表示，該名餵養人6年前曾飼養約150隻犬隻，並因健康因素向嘉畜所求助，所方協助媒合逾百犬隻認養，也提供疫苗注射與晶片植入等服務，並協助運送犬隻。然而該名餵養人2年前再次向嘉畜所表示已飼養近200隻犬隻，並要求所方提供飼料，否則將要每日抗議。

嘉畜所表示，餵養人阻攔執法並非個別事件，還有一些餵養人長期占用私人土地養狗，放任犬隻追車咬人，對農作物與設施造成損害。部分餵養人將死亡犬隻棄置在民眾家門口，甚至曾經發生毆打管制隊員的狀況，誇張行徑已對公共安全構成重大威脅，成為當地隱患。

為減少遊蕩犬帶來的困擾，嘉畜所與居民合作推出「人犬衝突舒緩專案」，為問題犬隻裝上矯正器後，成功將該區域犬隻追車咬人比例降低7成，然而當地部分餵養人並未配合，逕自將矯正器拆除，使得問題犬隻再次作亂，同一批問題犬隻還進入市區，將店家內的兔子籠拖到路上咬毀。

所長林珮如說，根據近年民眾通報狀況，近7成追車咬人犬隻都為有主犬隻（含餵養），警察局也表示，民眾行車時因動物竄出而導致傷亡的狀況頻傳，超過9成以上的案件均為遊蕩犬群聚追車所致。部分餵養人甚至亂倒廚餘、水果餵食犬隻，嚴重影響環境衛生，還可能引來鼬獾、白鼻心等野生動物共食，增加狂犬病傳播危機。

嘉義縣動物保護協會理事長林茂盛與諸羅護生協會理事長吳明竹都表示，政府每年舉辦的免費絕育活動目的是從源頭減少犬貓數量，然而部分非理性餵養人僅單純餵養而不配合捉捕結紮，造成浪犬貓數量增長，進而引發社會問題。

呼籲餵養人應停止餵養，避免造成環境污染或讓犬隻群聚肇事，若想發揮愛心，應與政府協力合作，共同降低遊蕩犬對社會的困擾，這才是正確的愛動物行為。

嘉義縣家畜疾病防治所加強處理遊蕩犬，隊員捕遊蕩犬時遭餵養人涉嫌阻攔與恐嚇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所加強處理遊蕩犬，隊員捕遊蕩犬時遭餵養人涉嫌阻攔與恐嚇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所加強處理遊蕩犬，隊員捕遊蕩犬時遭餵養人涉嫌阻攔與恐嚇。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所加強處理遊蕩犬，隊員捕遊蕩犬時遭餵養人涉嫌阻攔與恐嚇。圖／嘉義縣政府提供
民眾餵養犬隻問題引發公共安全隱憂，嘉畜所依法嚴正處理。圖／嘉義縣政府提供
民眾餵養犬隻問題引發公共安全隱憂，嘉畜所依法嚴正處理。圖／嘉義縣政府提供
民眾餵養犬隻問題引發公共安全隱憂，嘉畜所依法嚴正處理。圖／嘉義縣政府提供
民眾餵養犬隻問題引發公共安全隱憂，嘉畜所依法嚴正處理。圖／嘉義縣政府提供

動物 嘉義 妨害公務

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