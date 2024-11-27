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高雄男離家多日家人手機定位 驚見陳屍停車場車內
高雄市三民區某停車場，今天傳出男子陳屍車內。據了解，死者賴姓男子離家多日，家人以手機定位，發現一直停在停車場，竟發現他陳屍車內，報警勘查，無外力介入，報請檢察官相驗死因。
今天下午 1時許，高雄市警三民二分局接獲報案，趕去三民區大豐二路某停車場，與賴姓男子（41歲）家人，發現賴男陳屍自己的轎車內。
據了解，賴男心情不佳，多日前離家後音訊全無，家人聯絡不到他，利用手機定位功能，發覺他的手機一直停留在停車場，才去停車場找人，不料見賴躺在車內無動靜，警方據報，趕去停車場查看，開啟車門，見賴男已經死亡多日，無外力介入。
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