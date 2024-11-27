追撞逼車致友人車倒地不治 男被控殺人喊冤「他自己摔倒的」

洪姓男子相識50年的同姓友人，認他積欠賭博抽頭金10萬元，自前年10月起傳簡訊催討，同年11月26日趁他返鄉投票時討債，雙方互毆，友人騎機車離開，他駕車尾隨二次追撞逼車，致友人失控人車倒地而不治，他被訴殺人罪，律師今勘驗行車記錄器等佐證洪主張「他自己摔倒的」。

洪的律師上午勘驗多段行車記錄器、路口監視器及民車監視器畫面等，主張洪當時開車車速約時速47公里至49公里，雖一度達78公里，不到1秒鐘，隨即減速下來了。

律師也以兩人在村落內機車在前、轎車在後追逐畫面，主張雙方距離約20公尺，當時達78公里即減速，且沿路踩剎車，從民宅監測器視角可見洪車尾紅燈一再亮起。

台南地院國民法庭審判長及國民法官為看個仔細，不斷要求重覆播放，檢方指出，車距最短只有10公尺。

然而，律師也提出洪轎車上行車記錄器的錄影檔，案發後，洪打電話給家人：「我要回去台南了，他又追來半路中，揪我要吵架，我返頭…他自己摔倒的，他要怪什麼人？」律師指過了花台，機車打滑，從後方路過民車隱約看到冒出一團煙霧，機車及轎車間則有段距離。