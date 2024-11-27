快訊

蔓延的中國廣州毒狗事件：已超過40隻狗遭毒殺

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

「為了查某人」台中兩友酒後互毆 女友尷尬勸架警查辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在24日獲報，有人在街上打架，警員到場時，涉案張姓、賴姓男子二人已無打架情事，警方依違反社會秩序維護法，將二人函送裁罰，但今日有影片在網路流傳，二人在互毆前，有先以台語互罵髒字，甚至提到「為了查某人（台語：女人）」，二人對案發原因未多向警方說明，僅稱酒後失控

第二警分局在24日深夜11時許獲報，指稱北區中清路一段45號前有人打架，文正派出所警員到場查處。

經查，案發時是張姓男子（30歲）、賴姓男子（31歲）與賴的江姓女友（30歲）在該處的KTV喝酒唱歌，席後三人在騎樓聊天時，因不明原因，張與賴口角，隨後爆發徒手互毆糾紛，雖然江女在場嘗試勸阻，大喊「不要打架」，但未能成功制止。

警方到場後，兩男都表示不願提出傷害告訴，且無意就醫，全案依違反社會秩序維護法第87條規定，將兩人函送裁處。

第二警分局呼籲民眾，飲酒應適量，並保持理性以避免情緒失控導致衝突，同時也提醒民眾，遇到糾紛時應立即報警處理，以保障自身與他人安全，避免事態惡化，警察將持續落實治安維護，確保市民生活安寧。

台中市北區中清路一段的大樓騎樓在24日發生兩男互毆的衝突。圖／摘自黑色豪門企業
台中市北區中清路一段的大樓騎樓在24日發生兩男互毆的衝突。圖／摘自黑色豪門企業

台語 失控 成功

延伸閱讀

「表兄弟」爭風吃醋釀全武行 現任掏電擊棒反被打傷臉

高宇蓁親密床戲不怕男友看 求好心切與孕婦互毆

正宮女友崩潰！鄭雨盛不只播種辣模還「腳踏三條船」

女同志情侶躺地互毆...親友ALL IN 居民無奈：從早吵到晚快2年了

相關新聞

「為了查某人」台中兩友酒後互毆 女友尷尬勸架警查辦

台中市第二警分局在24日獲報，有人在街上打架，警員到場時，涉案張姓、賴姓男子二人已無打架情事，警方依違反社會秩序維護法，...

花蓮輕航機突失去動力 滑翔迫降溪床駕駛及女乘客生還

花蓮壽豐鄉今天發生輕航機迫降意外，一架藍色與黃色的輕航機疑似發動機故障失去動力，當時機上有高姓駕駛及沈姓女乘客2人，好在...

追撞逼車致友人車倒地不治 男被控殺人喊冤「他自己摔倒的」

洪姓男子相識50年的同姓友人，認他積欠賭博抽頭金10萬元，自前年10月起傳簡訊催討，同年11月26日趁他返鄉投票時討債，...

北屯機捷特區講話大聲妨害安寧 通緝男見警躲草叢被噴辣椒水落網

台中市楊姓男子13日與多名朋友在北屯機捷重劃區的停車場聊天時，因講話大聲、妨害安寧，警方獲報到場查處，未料現場楊等5人見...

影／台鐵區間車玻璃爆裂碎片掉滿地及座椅 驚險畫面曝

台鐵停在七堵機務段車庫內一輛區間車屬900型列車，昨天靠近車門旁的玻璃發生爆裂，玻璃碎片掉車廂及座位，當時並未行駛且沒有...

台南安平釣客疑失足落水 消防搶救上岸送醫不治

台南市賴姓男子昨天到四草大橋下釣魚時，疑不慎失足落水，消防人員獲報前往搶救上岸，但他已無生命跡象，馬上以救護車送醫院急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。