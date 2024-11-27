「為了查某人」台中兩友酒後互毆 女友尷尬勸架警查辦

台中市第二警分局在24日獲報，有人在街上打架，警員到場時，涉案張姓、賴姓男子二人已無打架情事，警方依違反社會秩序維護法，將二人函送裁罰，但今日有影片在網路流傳，二人在互毆前，有先以台語互罵髒字，甚至提到「為了查某人（台語：女人）」，二人對案發原因未多向警方說明，僅稱酒後失控。

第二警分局在24日深夜11時許獲報，指稱北區中清路一段45號前有人打架，文正派出所警員到場查處。

經查，案發時是張姓男子（30歲）、賴姓男子（31歲）與賴的江姓女友（30歲）在該處的KTV喝酒唱歌，席後三人在騎樓聊天時，因不明原因，張與賴口角，隨後爆發徒手互毆糾紛，雖然江女在場嘗試勸阻，大喊「不要打架」，但未能成功制止。

警方到場後，兩男都表示不願提出傷害告訴，且無意就醫，全案依違反社會秩序維護法第87條規定，將兩人函送裁處。