花蓮輕航機突失去動力 滑翔迫降溪床駕駛及女乘客生還

花蓮壽豐鄉今天發生輕航機迫降意外，一架藍色與黃色的輕航機疑似發動機故障失去動力，當時機上有高姓駕駛及沈姓女乘客2人，好在駕駛有豐富飛行經驗，利用輕航機滑翔力，緊急迫降在花蓮溪床上，2人都沒有受傷，詳細事故原因尚待釐清。

輕航機僅可2人搭乘，由飛行駕駛帶乘客飛行體驗，今天上午有飛行經驗5年、3000小時的36歲高姓飛行教練，載40歲沈姓女乘客體驗，沒想到疑因發動機突然熄火，駕駛決定緊急迫降在月眉大橋跟米棧大橋間的溪床上，2人平安無事從輕航機上下來，只有機身左輪脫落部分受損，附近民眾看到過程都鬆一口氣。

花蓮消防局第二大隊副大隊長高子翔說，今天上午9時30分接獲報案，有一輛輕航機迫降在溪床上，步行20分鐘抵達時，發現2位人員均無受傷，留下相關資料後，2人自行離去，後續交由輕航機業者處理。

非當事駕駛、資深輕航機駕駛楊正宇指出，今天主要迫降原因在於輕航機發動機失效，不過輕航機滑翔能力好，就算失去動力，在空速情況下，飛機一樣可以操作方向，尤其經驗豐富的駕駛可把輕航機控制迫降在平坦處。