北屯機捷特區講話大聲妨害安寧 通緝男見警躲草叢被噴辣椒水落網

台中市楊姓男子13日與多名朋友在北屯機捷重劃區的停車場聊天時，因講話大聲、妨害安寧，警方獲報到場查處，未料現場楊等5人見警及鳥獸散，警方發現楊男還躲在草叢內，企圖躲避盤查，甚至還謊報身分證號後逃逸，警方以辣澆水制伏，查出楊是詐欺通緝犯，解送南投地檢署歸案。

第五警分局松安所警員黃勇智、張瑋軒13日深夜零時許巡邏時獲報，北屯捷運機廠重劃區內停車場，有5人聊天喧嘩影響安寧，員警到達停車場時，在場5人即鳥獸散，不過仍被警員追回逐一盤查。

其中楊姓男子（28歲）蹲在矮草叢內，警員盤查時，楊以喝醉記不得身分證號為由拖延，還謊稱姓潘、編造身分證號後，突然拔腿狂奔，跑進一處較高的草叢裡，警員緊追在後，以辣椒水制伏楊。