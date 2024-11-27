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影／台鐵區間車玻璃爆裂碎片掉滿地及座椅 驚險畫面曝
台鐵停在七堵機務段車庫內一輛區間車屬900型列車，昨天靠近車門旁的玻璃發生爆裂，玻璃碎片掉車廂及座位，當時並未行駛且沒有載客。台鐵說，玻璃板疑因為熱脹冷縮爆裂，並不會傷人，但已要求各機務段，全面針對扶手旁屏風玻璃辦理特檢。
據指出，台鐵停在七堵機務段車庫內一輛區間車屬900型列車，昨天靠近車門旁的玻璃發生爆裂，玻璃碎片掉車廂及座位。民眾指幸好當時是停放在車庫，如果行駛中會不會造成乘客傷害，十分危險。
台鐵人員說明，經查該編組是停於機務段車庫內，因檢修人員檢修時發現出入台門扶手旁安全玻璃破裂，為確認原因立即調閱車廂內監視錄影畫面，發現當時車廂內部無人員經過或有其它異物侵入，破裂原因已要求製造商詳查。
針對安全質疑，台鐵說，破裂玻璃屬安全玻璃，該車廂扶手旁屏風安全玻璃係膠合製成，玻璃間夾著強韌的熱可塑性樹脂（PVB）中間膜組並經高壓合成。破裂時會因樹脂作用而形成圓粒形碎片掉落，不會噴濺或產生銳角碎片傷人。
有關後續處理，台鐵說，已要求各機務段，全面針對扶手旁屏風玻璃辦理特檢，發現有裂痕或撞擊痕者，須更換新品才可出車，以確保營運及旅客安全。
玻璃專家表示，可能是因為溫差或老舊的問題導致，安全玻璃破碎後會變成顆粒，比較不會傷人。可能破裂原因是玻璃膨脹率大於金屬外殼，當熱脹時膨脹太大或冷縮時縮小太多，外力大於玻璃應力極限就容易破碎。
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