台南安平釣客疑失足落水 消防搶救上岸送醫不治

台南市賴姓男子昨天到四草大橋下釣魚時，疑不慎失足落水，消防人員獲報前往搶救上岸，但他已無生命跡象，馬上以救護車送醫院急救，仍回天乏術。警方今天下午將報檢方相驗，查明真正死因。

台南市消防局救災救護指揮中心昨天下午3點50分，有釣客報案指稱，位在台南市安平區四草大橋人落水，中心據報，出動安平消防分隊等9車1艇16人前往搶救。

消防人員下艇進行搜救，於下午4時6分接觸溺者，將溺者運送搶救上岸，發現該名男溺者人已無生命跡象，馬上以救護車送醫院急救，仍搶救無效。