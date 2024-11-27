台南安平釣客疑失足落水 消防搶救上岸送醫不治
台南市賴姓男子昨天到四草大橋下釣魚時，疑不慎失足落水，消防人員獲報前往搶救上岸，但他已無生命跡象，馬上以救護車送醫院急救，仍回天乏術。警方今天下午將報檢方相驗，查明真正死因。
台南市消防局救災救護指揮中心昨天下午3點50分，有釣客報案指稱，位在台南市安平區四草大橋人落水，中心據報，出動安平消防分隊等9車1艇16人前往搶救。
消防人員下艇進行搜救，於下午4時6分接觸溺者，將溺者運送搶救上岸，發現該名男溺者人已無生命跡象，馬上以救護車送醫院急救，仍搶救無效。
警方據報派員前往勘查，發現死者63歲賴姓男子身上無明顯外傷，且現場有遺留釣具等物，並訪查其他釣客，初步研判死者疑為上廁所不慎失足落水而溺斃，目前落水原因及相關案情，警方報南檢調查。
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