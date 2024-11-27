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疑債務糾紛 台中男被持棍毆打下半身滿是傷...送醫不治 警查獲7嫌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

債務糾紛打死人，台中一名25歲男子疑與人有債務糾紛，被害人本月24日凌晨到債權人台中市梧棲區住處後被棍棒毆打到沒反應，送醫急救不治，清水警方迅速逮捕7名涉案嫌犯，檢方已將主嫌聲押，法院裁准禁見。

清水警分局表示，梧棲區日前凌晨發生一件疑似傷害致死案件，死者25歲饒姓男子被34歲李姓友人和及19歲和23歲張姓兩兄弟等3人開車送往醫院急救，到院前已無生命跡象，李姓友人隨後向警方報案。

清水分局獲報後立即派員趕赴醫院查處，發現死者下半身、臀部及腿部有多處傷痕，死因可能不單純，立即成立專案小組，並報請台中地檢署黃檢察官鈺雯指揮偵辦。

經警方調查，案發時現場除李男及張姓兄弟等3名嫌疑人外，疑33歲彭姓男子與死者有債務糾紛，彭嫌以甩棍毆打死者下半身，同時也有邱姓、林姓、楊姓等3名男子在場；警方循線掌握對象後，迅速將上述7名涉案人全數查緝到案，詳細原因仍有待檢警進一步調查，全案依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全。

台中一名男子疑債務糾紛被打，送醫急救不治。記者游振昇／攝影
台中一名男子疑債務糾紛被打，送醫急救不治。記者游振昇／攝影

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