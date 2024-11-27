「表兄弟」爭風吃醋釀全武行 現任掏電擊棒反被打傷臉

新北市蘆洲區今天凌晨發生鬥毆案。36歲林女凌晨1時許至前男友周男家聊天，事後致電現任男友藍男來接她。2男見面後因爭風吃醋口角進而互毆，藍男掏電擊棒欲攻擊時反遭周男打傷臉部。蘆洲警到場後雙方互控傷害，詢後接被依傷害罪嫌送辦。

蘆洲分局今天凌晨1時許接獲報案，在蘆洲區三民路發生鬥毆事件。警方立即派遣快打警力到場，經查36歲周男與43歲藍男因感情原因發生爭執進而互毆，藍男持電擊棒攻擊時被周男打傷臉部，導致藍男臉部輕微擦挫傷，經救護人員到場包紮處理後雙方均不願就醫。