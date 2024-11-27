聽新聞
0:00 / 0:00
微型電動二輪車違停多 台南公園周邊尤其多...警要加強取締了
台南警方統計微型電動二輪車近2年來違規，以不依規定停車32件最多、其次是酒後駕車25件、第三是不依號誌、標線行駛15件。警方今天分析指出，其中違規停車以台南公園周邊最多，多以假日外籍移工至周遭聚會時，未依規定停放，影響周邊交通，將強取締。
微型電動二輪車從11月30日起登記、領用及懸掛牌照後才能上路行駛。台南市警五分局在倒數幾天內持續針對學生、長者及外籍移工等重點使用族群加強宣導，提醒車主盡速領用納管，規畫3階段宣導及執法工作。
第一階段的擴大宣導期，從11月20日起至11月29日止，第一線員警執勤時，將加強攔查未依規定領用牌照的微型電動二輪車，並宣導車主相關登記、領用牌照程序及法令規定，提醒車主盡速辦理。
從11月30日起至12月9日止，為第二階段加強執法期，將針對未依規定領用或使用偽造、變造牌照等相關車牌違規情事，加強取締。
第三階段從12月10日起，對酒後駕車、未戴安全帽、不依規定停車、不依號誌指示及乘坐人數超過規定數額等常見違規項目，實施常態性執法及宣導。
微型電動二輪車未依規定領用牌照上路者，根據道路交通管理處罰條例可處1200元以上3600元以下罰鍰外，並須當場禁止行駛、移置保管，影響甚鉅，分局長洪宏榮提醒尚未依規定登記領用牌照的微型電動二輪車車主，盡速辦理相關手續以免受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言