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微型電動二輪車違停多 台南公園周邊尤其多...警要加強取締了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南警方統計微型電動二輪車近2年來違規，以不依規定停車32件最多、其次是酒後駕車25件、第三是不依號誌、標線行駛15件。警方今天分析指出，其中違規停車以台南公園周邊最多，多以假日外籍移工至周遭聚會時，未依規定停放，影響周邊交通，將強取締。

微型電動二輪車從11月30日起登記、領用及懸掛牌照後才能上路行駛。台南市警五分局在倒數幾天內持續針對學生、長者及外籍移工等重點使用族群加強宣導，提醒車主盡速領用納管，規畫3階段宣導及執法工作。

第一階段的擴大宣導期，從11月20日起至11月29日止，第一線員警執勤時，將加強攔查未依規定領用牌照的微型電動二輪車，並宣導車主相關登記、領用牌照程序及法令規定，提醒車主盡速辦理。

從11月30日起至12月9日止，為第二階段加強執法期，將針對未依規定領用或使用偽造、變造牌照等相關車牌違規情事，加強取締。

第三階段從12月10日起，對酒後駕車、未戴安全帽、不依規定停車、不依號誌指示及乘坐人數超過規定數額等常見違規項目，實施常態性執法及宣導。

微型電動二輪車未依規定領用牌照上路者，根據道路交通管理處罰條例可處1200元以上3600元以下罰鍰外，並須當場禁止行駛、移置保管，影響甚鉅，分局長洪宏榮提醒尚未依規定登記領用牌照的微型電動二輪車車主，盡速辦理相關手續以免受罰。

微型電動二輪車從11月30日起登記、領用及懸掛牌照後才能上路行駛，台南市警五分局警員今天提醒車主盡速領用納管。記者黃宣翰／翻攝
微型電動二輪車從11月30日起登記、領用及懸掛牌照後才能上路行駛，台南市警五分局警員今天提醒車主盡速領用納管。記者黃宣翰／翻攝

台南 車主 電動

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