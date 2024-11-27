八里聯結車撞分隔島衝對向猛撞預拌車 司機一度受困
新北市50多歲男子今天上午駕駛聯結車行經八里區龍米路時，車輛不明原因失控衝撞分隔島並跨越到對向車道，撞上對向1輛混凝土預拌車及小貨車，駕駛一度受困。救護人員到場立即將駕駛救出，所幸意識清醒並無生命危險，車禍原因仍待調查。
蘆洲警方今天上午9時許接獲報案，在八里區龍米路有車禍事故。警方及救護人員到場，發現1輛聯結車不明原因失控跨越中央分隔島後撞上1輛預拌車車尾，另1輛小貨車也被波及，聯結車司機則受困車內。
救護人員立即將受困駕駛救出，所幸司機意識清醒並無生命危險，隨即由救護車送醫治療，混凝土預拌車及小貨車駕駛均未受傷。蘆洲警方於路口處管制警戒及疏導車流，車禍發生原因仍待警方調查釐清。
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