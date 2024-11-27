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參加台灣英雄見面會20歲女球迷突暈厥 板橋警急救援

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市歡樂耶誕城昨天晚間舉行「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」，吸引許多民眾前往現場，不料1名欲前往參加的20歲女子在公車轉運站方突然昏厥倒地，板橋警方發現立即上前關切救援，所姓女子經初步檢查後並無大礙，隨後搭車返家休息。

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，新北市府昨天晚間請來7名球員及教練團教練，至新北歡樂耶誕城出席台灣英雄見面會。板橋分局板橋派出所所長張清翔與交通分隊警員劉冠群在會場附近執勤時，見1名20歲女子在縣民大道與新府路口公車轉運站突然昏厥倒地，2警立即通報救護車支援，並上前關切查看。

所幸在救護人員到場前女子逐漸恢復意識，並告知救護人員自己患有癲癇病史，經救護人員檢查並休息後，女子無需送醫自行搭車返回住處休息，結束一場虛驚。

板橋分局提醒，民眾參與大型活動時如感不適，務必主動尋求現場人員協助，以確保自身安全，並呼籲攜帶有病史的民眾隨身備妥醫療資訊，以便緊急狀況時迅速處理。

昏倒的女球迷醒來後已無大礙，自行搭車返家。記者黃子騰／翻攝
昏倒的女球迷醒來後已無大礙，自行搭車返家。記者黃子騰／翻攝
板橋警方見女子昏厥倒地，立即上前查看。記者黃子騰／翻攝
板橋警方見女子昏厥倒地，立即上前查看。記者黃子騰／翻攝

教練 歡樂耶誕城

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