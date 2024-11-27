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轎車違停不爽被拖吊 高雄男拒繳罰單撞傷拖吊場人員

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子開車因違停被拖吊，今年4月4日下午3時許，他不滿跑到八德拖吊場，拒絕繳納罰單保管費，直接拉開車門封條上車，吳姓管理員見狀攔阻，吳男竟開車拖行吳姓管理員，造成管理員受傷。高雄地檢署偵辦後，考量吳男與管理員和解，處分緩起訴。

今年4月4日間，吳男轎車因違停被拖吊至八德拖吊場，他當天下午前往取車，卻拒絕繳納罰單、保管費及拖吊費，直接走到轎車旁邊，撕毀封條後上車發動油門。

吳姓管理員見狀上前攔阻，吳男卻不顧管理員站在車旁，直接開車離棄，吳姓管理員閃避不及，人遭吳男撞擊後被拖行倒地，不僅右肱骨骨折，全身還有多處擦挫傷，送醫後無礙。

吳男事後被警方依妨害公務、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦，檢警偵辦時，吳男坦承沒繳罰單，開車拖行吳姓管理員。

檢方認為，吳姓管理員並非執行拖吊業務之人，不屬廣義的公務員，考量吳男與對方和解，傷害部分撤告，妨害自由部分處分緩起訴，緩起訴6個月內要上2堂法治教育課。

高雄民營拖吊車示意圖。記者張議晨／翻攝
高雄民營拖吊車示意圖。記者張議晨／翻攝

保管費 罰單 違停

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