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影／台74線7車連環撞 保時捷、計程車遭殃4人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74線快速道路近朝馬匝道處，在昨晚6時許發生連環車禍，現場有7車連環撞，包括一輛保時捷轎車、計程車及紅牌大重機等，還有4名駕駛、乘客受傷，涉案駕駛沒有酒駕，警方初判是未保持安全車距、未注意車前狀況釀禍，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

第六警分局交通分隊調查，王女（42歲）、林男（35歲）、陳男（62歲）、施男（25歲）、葉男（58歲）、于男（28歲）、林女（46歲）在昨天晚間6時許，駕駛車輛沿台74線內側車道西行往朝馬匝道方向行駛，行經西行10.3K處靠近朝馬匝道時，因車多在減速過程中發生前後追撞，釀成連環車禍。

警方表示，此案王女、陳男與乘客、于男有受傷，其餘車輛駕駛無受傷，涉案駕駛也都無酒精濃度，初判肇因是未注意車前狀況，未保持安全距離釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝
台74線近朝馬路匝道處，昨晚發生7車連環撞的交通事故。記者陳宏睿／翻攝

計程車 車禍

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