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投虛擬貨幣穩賺不賠 台南2人差點被騙192萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙手法層出不窮，又以假投資真詐財最多。台南市東區10小時內發生2起假投資行騙案，郭姓男子、黃姓婦人都誤信投虛擬貨幣穩賺不賠，經警員及時發現共保住192萬元。

本台南市警一分局文化派出所所長楊智傑、警員莊憲忠，本月25日深夜11點多，途經東門路二段某銀行巡簽時，見男子於深夜在銀行自動櫃員機前提領大額現金，當下驚覺有異上前詢問。

原來郭姓男子（43歲）今年8月底在網路上得知投資訊息，下載假投資APP後，對方謊稱保證獲利、穩賺不賠。郭不疑有他，依指示至該投資APP申請個人帳號後，再到自動櫃員機提領現金以購買虛擬貨幣。幸經警方及時發現阻止郭男遭詐騙，成功攔阻20萬元。

約10小時後，東寧派出所接獲小東路某銀行行員通報，稱有婦人到銀行欲提領大筆現金，行員關懷提問後，懷疑婦人遭到詐騙而通報警方到場處理。

巡佐謝瓊瑤、警員陳庭瑄、買紹恩到場了解，黃姓婦人（72歲）從銀行名下帳戶提領要172萬元，說是為了支付房屋修繕費用。當下對於員警的提問卻語帶保留，員警耐心的勸說下才表示，她在網路上認識1名投資老師，並指示她需提款現金來購買虛擬貨幣USDT，聲稱會帶領著她投資賺錢。

警方當場告知這為常見假投資詐騙手法，並以類似案例加以說明，說服黃女打消提領現金的念頭，成功保住她辛苦積蓄。

43歲郭姓姓男子遭假投資真詐財，台南市警一分局警員勸阻保住他20萬元。記者黃宣翰／翻攝
43歲郭姓姓男子遭假投資真詐財，台南市警一分局警員勸阻保住他20萬元。記者黃宣翰／翻攝
72歲黃姓婦人遭電信詐騙，經台南市警一分局警員勸阻保住172萬元。記者黃宣翰／翻攝
72歲黃姓婦人遭電信詐騙，經台南市警一分局警員勸阻保住172萬元。記者黃宣翰／翻攝

成功 虛擬貨幣 詐騙

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