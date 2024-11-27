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影／差點出人命！國道上怪手窗框掉落噴飛後方二車被砸中
國道一號豐原段北上車道昨天發生驚險車禍，一輛大貨車載怪手行駛中，怪手窗框突掉落噴飛後車被砸中，造成二車被砸損，國道警方到場處理，查出大貨車駕駛將開罰3000以上1萬8000元。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，昨天中午1點獲報，國道1號北向167.1公里處發生交通事故，中午1點10分排除。
經查59歲林男駕駛大貨車載運怪手，行駛途中掉落物品窗框，致後方34歲張男駕駛轎車，和31歲溫女駕駛轎車相繼撞擊肇事。
警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，處汽車駕駛人3000以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
三大隊呼籲用路人，裝載貨物請勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。
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