影／驚險！苗栗頭份國小大門前 7旬老翁駕車接孫撞斷電桿暴衝

苗栗縣71歲李姓老翁昨天下午4點多在頭份國小路旁停車等候接孫子，不料車子發動後疑似出現暴衝，撞斷電桿後持續往前衝了約100公尺才停下，這起事故無人受傷，受損的公共設施老翁得負起賠償責任。

警方昨天下午4點45分左右接獲報案，稱頭份市頭份國小前有交通事故，立即派員前往處理，發現李姓老翁駕駛的廂型車在路旁等候接送小孩，但發動時車輛不明原因暴衝，撞斷前方電桿後持續往前暴衝約100公尺才停下。

肇事的李姓老翁酒測值0，現場無人受傷，當時校門前聚集一些家長等候接小孩，幸好未受事故波及，否則後果難以想像。

警方調出監視器，可見當時李姓老翁開的車在路旁排隊，後方有車要轉出，他略為前進，頂到電桿後再後退，他前後的車輛似乎察覺有異紛紛閃開，只見他後退後再打擋，猛得前進撞斷面前的電桿，此時李姓老翁前方駕駛嚇得不輕，加速開離，李姓老翁則不知何故也跟著一路直開，衝了100公尺才停下。