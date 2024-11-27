聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚險！苗栗頭份國小大門前 7旬老翁駕車接孫撞斷電桿暴衝
苗栗縣71歲李姓老翁昨天下午4點多在頭份國小路旁停車等候接孫子，不料車子發動後疑似出現暴衝，撞斷電桿後持續往前衝了約100公尺才停下，這起事故無人受傷，受損的公共設施老翁得負起賠償責任。
警方昨天下午4點45分左右接獲報案，稱頭份市頭份國小前有交通事故，立即派員前往處理，發現李姓老翁駕駛的廂型車在路旁等候接送小孩，但發動時車輛不明原因暴衝，撞斷前方電桿後持續往前暴衝約100公尺才停下。
肇事的李姓老翁酒測值0，現場無人受傷，當時校門前聚集一些家長等候接小孩，幸好未受事故波及，否則後果難以想像。
警方調出監視器，可見當時李姓老翁開的車在路旁排隊，後方有車要轉出，他略為前進，頂到電桿後再後退，他前後的車輛似乎察覺有異紛紛閃開，只見他後退後再打擋，猛得前進撞斷面前的電桿，此時李姓老翁前方駕駛嚇得不輕，加速開離，李姓老翁則不知何故也跟著一路直開，衝了100公尺才停下。
警方呼籲，駕駛人出門時應檢視車輛狀態，定期做好車輛保養，以避免行車中途故障或拋錨，如果車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，請立即撥打「110」求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言