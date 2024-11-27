微型電動二輪車快領牌 11月30日沒牌上路最高罰3600元

微型電動二輪車趴趴走，全面掛牌上路倒數3天，但未掛牌仍大有車在，苗栗警方發現車主國人比較外籍移工占多數，警方將加強宣導與執法，違者最高可處3600元罰鍰，小心荷包失血。

道路交通管理處罰條例修正，微型電動二輪車前年11月30日納管，2年緩衝期今年11月30日屆期，苗栗監理站統計全縣約7000輛領牌，不過，距離全面掛牌上路倒數計時，因不須考領駕照，許多外籍移工熱門代步工具，警方發現他們目前幾乎都已騎乘掛牌的微型電動二輪車，未掛牌反而是國人較多。

警方提醒微型電動二輪車上路三步驟，投保：未投保者無法辦理登記換照或發照，已領牌照者，若未依規定續保且繼續在道路行駛，可處750元至1500元罰鍰，將註銷牌照；掛牌：違規者可處1200元至3600元罰緩，禁止行駛、移置保管車輛；滿14歲：違規者處600元至1200元罰緩，並當場移置保管。

此外，苗栗常見違規態樣，包括微型電動二輪車慢車不得任意停放，應在規定地點或畫設之標線以內順序排列，在未設置自行車停車設施處所，得比照大型重型機車以外之機車停放，違規者將處300元至1200元罰緩。

騎微型電動二輪車要戴合格安全帽，未依規定處300元罰鍰；不得附載坐人，違規處300元至600元罰鍰；最大行駛速率每小時25公里，超速處900元至1800元罰鍰；酒駕違者處1200元至2400元罰鍰，拒絕酒測處4800元罰鍰，；擅自改裝電子控制裝置，處1800元至5400元罰鍰。