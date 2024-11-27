替代役男想上就上 害新訓中心、竹市消防局找嘸人

桃園施姓役男今年2月下旬進入新訓中心，期間有2個周日竟然自行放假離營，原訂4月中要到新竹市消防局報到，6天後才見他姍姍來遲，連檢察官傳喚也不到，桃園地檢署偵結，依替代役役男無故擅離職役累計逾七日罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

起訴指出，18歲的施姓男子是桃園市2024年第Z253梯次替代役役男，今年2月26日徵集，並於新訓後進入新竹市消防局服替代役，詎料，施男明知替代役役男服勤期間，應依規定執行執意，不得任意擅離職役，於新訓中心的3月17日周日下午2點起，擅自離營不見人影，直到晚上7點才回來。

又於3月31日晚上8點起，再度於新訓中心內找不到人，這次離役時數近3天達47小時；且他明知應該於4月15日上午9點整要到新竹市消防局報到，卻直到4月21日下午5點才到，與之前在新訓中心擅離職役期間前後折合日數超過7天，累計總時數達205小時，遭新竹市消防局函送法辦。

離譜的是，承辦檢察官合法傳喚他2次仍未到庭，只好根據新竹市消防局廖姓役男承辦人於偵查庭中具結證述明確，並有替代役徵集令、役籍表、施男的役男體格檢查表、替代役男擅離職役時間累計紀錄表、253梯擅離職役紀錄截圖、廖某與施男的通聯對話紀錄截圖、施男報到時拍攝照片、內政部獎懲令和竹市消防局召開253梯次施姓役男懲處會議紀錄等佐證，足見施男犯嫌應堪認定。