國2鋼條噴飛 駕駛酒駕肇逃

黃姓男子昨天涉嫌酒後駕駛聯結車載運鋼梁，在國道二號鋼梁掉落噴飛到對向車道，一輛小貨車被砸側翻，另一輛小客車嚴重變形。記者周嘉茹／翻攝 黃姓男子昨駕駛聯結車載運十四支鋼梁，行經國道二號桃園大湳路段東向車道時，四支鋼梁突掉落噴飛到對向車道砸中二車，造成二人受傷，幸送醫無大礙；黃男肇事後逃逸，被警方抓回，經查竟是酒駕，車上貨物也未綁緊，依公共危險罪送辦。

警方調查，廿八歲黃姓男子昨上午十時四十五分，駕駛聯結車經過國二東向十九點二公里處，當時車上載運十四支鋼梁，每支重達一點七公噸，其中有四支疑因未妥善固定掉落，噴飛到對面西向車道，四十二歲曹姓男子駕駛小貨車先被砸中，當場側翻在地，接著五十三歲吳姓男子駕駛小客車也遭殃，車體嚴重變形。

黃男肇事後未停車、駕駛聯結車離開現場，現場車流因此嚴重回堵近二小時；「天降橫禍」的曹男、吳男送醫，幸好均只有頭、手、腳分別擦挫傷，無大礙。

警方獲報調閱監視器，追到桃園市平鎮區查獲黃男，查扣肇事聯結車；黃男經酒測酒精濃度超標，也坦承有發現鋼梁掉落但未停車。警方認定他酒駕肇逃，依公共危險罪嫌移送法辦。

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