快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化台1線連撞10車驚悚影片曝光 肇事車翻覆、被撞車受損嚴重

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷，送彰化秀傳醫院救治，肇事原因由警方調查中。

彰化縣消防局表示，今天下午2時32分許，接獲民眾報案，指花壇鄉中山路監理站附近有翻車車禍，有人受傷，消防局立即出動各式消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人前往搶救。

消防人員趕到現場，有1台自小客車翻覆，波及其他9台自小客車及1台機車，現場一片混亂，幾乎阻斷整個車道，翻覆自小客車駕駛為65歲白姓男子，未受困但受傷，救護人員初評生命徵象穩定，頭部、胸口及肢體擦挫傷，給適當救護處置後，送往彰化秀傳醫院救治。

警方調閱監視器畫面，當時正有一輛轎車由南往北行經路口，正要左轉，這時肇事轎車由北往南，疾駛而來，差點撞上，然後，這輛轎車就衝向加油站前，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，巨大聲響，彷彿戰爭過後，非常驚悚，被撞汽車受損十分嚴重。

彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷。圖／警方提供

車禍

延伸閱讀

影／全台首座肉品市場附設冷鏈加工廠彰化開幕 低溫製作香腸貢丸

台中轎車衝出車道直直插進稻田…路人：怎麼撞的？原來又是酒駕

影／彰化落實資源分類又退運3垃圾車 公所送廚餘內膽桶讓環保局喊讚

彰化縣藍綠初估6人將選下屆縣長 邱建富率先有起手式

相關新聞

新北22歲男走路遭國中生擦撞 不滿未道歉竟當街掏刀恐嚇

新北市22歲施男昨天上午行經板橋區民生路時，因不滿1名正準備上學的國三男學生擦撞到他卻沒道歉，竟掏出摺疊刀恐嚇，國中生嚇...

台東台11線公路大小3車追撞…疑超車不當 7人受傷送醫

台東省道台11線公路金樽路段，今天傍晚發生疑超車不當，有3輛轎車追撞，共造成7人受傷送醫治療，幸均無生命危險。事故原因正...

彰化台1線連撞10車驚悚影片曝光 肇事車翻覆、被撞車受損嚴重

彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷...

台中轎車衝出車道直直插進稻田…路人：怎麼撞的？原來又是酒駕

台中市神岡區今天下午發生離奇車禍，一輛轎車碰撞路邊護欄後，車衝落並插進稻田，許多路人和駕駛經過看到，都驚訝問「這是怎麼撞...

影／機車故障遇警幫忙竟跳高屏大橋骨折 原來是逃逸移工怕被抓

越南籍范姓男子昨天在高屏大橋牽機車逆向下橋，遇員警要協助引導他下橋，他竟然跳橋，致腳骨骨折送醫。警方查出，范男原來是逃逸...

影／高雄33歲女酒駕撞趴騎士 男子腦震盪住院治療

高雄廖姓女子涉嫌酒駕，今天清晨開車轉彎時撞上直行的機車騎士余姓男子，致余男腦震盪趴地不起，經送往大同醫院住院治療中。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。