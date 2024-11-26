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彰化台1線連撞10車驚悚影片曝光 肇事車翻覆、被撞車受損嚴重
彰化縣花壇鄉中山路2段彰化監理站附近前路段，今天下午發生一輛轎車失控，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，造成1人受傷，送彰化秀傳醫院救治，肇事原因由警方調查中。
彰化縣消防局表示，今天下午2時32分許，接獲民眾報案，指花壇鄉中山路監理站附近有翻車車禍，有人受傷，消防局立即出動各式消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人前往搶救。
消防人員趕到現場，有1台自小客車翻覆，波及其他9台自小客車及1台機車，現場一片混亂，幾乎阻斷整個車道，翻覆自小客車駕駛為65歲白姓男子，未受困但受傷，救護人員初評生命徵象穩定，頭部、胸口及肢體擦挫傷，給適當救護處置後，送往彰化秀傳醫院救治。
警方調閱監視器畫面，當時正有一輛轎車由南往北行經路口，正要左轉，這時肇事轎車由北往南，疾駛而來，差點撞上，然後，這輛轎車就衝向加油站前，連撞停在路邊9輛汽車及1輛機車後翻覆，巨大聲響，彷彿戰爭過後，非常驚悚，被撞汽車受損十分嚴重。
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