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台中轎車衝出車道直直插進稻田…路人：怎麼撞的？原來又是酒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區今天下午發生離奇車禍，一輛轎車碰撞路邊護欄後，車衝落並插進稻田，許多路人和駕駛經過看到，都驚訝問「這是怎麼撞的？」警方測出駕駛人酒駕，酒測值已超標。

豐原警分局表示，神岡區國道四號聯絡道與圳前路口發生車禍，警方下午3時14分獲報，在神岡區國道四號聯絡道與圳前路口有事故發生，經了解，47歲陳男駕駛轎車 ，由后里區往神岡區方向行駛國道四號聯絡道內側快車道左轉圳前路，綠燈左轉時失控衝出道路，碰撞到路邊護欄掉落稻田內，未與他車發生碰撞。

警方依規定施以酒精濃度測試，駕駛有飲酒情形且已超標，將依公共危險罪嫌移送，相關肇因釐清中，後續將交由交通警察大隊分析研判。

豐原分局今年迄今已取締酒後駕車共計348件，警方呼籲，酒後駕車害人害己，別拿自己和他人的生命安全開玩笑，尤其天氣漸冷國人有進補的習慣，食用含酒精的餐點後切勿開車，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區國道四號聯絡道與圳前路口，今天下午發生離奇車禍，轎車衝落插進稻田。記者游振昇／翻攝

豐原 車禍 酒駕

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